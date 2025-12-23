Heboh Buaya Muncul di Area Persawahan Bekasi, Diduga Milik Warga

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seekor buaya berada di sebuah persawahan di kawasan Kampung Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi.

Dari video dan narasi di akun Instagram @infobekasi, warga memadati lokasi untuk melihat buaya tersebut. Hewan itu dalam keadaan diam tak bergerak.

Dinarasikan, binatang reptil ini merupakan buaya peliharaan milik warga yang lepas. Damkar kemudian menuju ke lokasi untuk mengevakuasi hewan tersebut.

Dikonfirmasi, Pengendalian Operasional Rescue Damkar Kota Bekasi, Heri Kurnianto menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Senin (22/12) kemarin sekira pukul 14.35 WIB. Dia tak menjawab betul tidaknya buaya itu milik warga.

Heri hanya menyebut hewan tersebut telah berhasil dievakuasi setelah dilakukan penanganan selama dua jam.

"Selanjutnya buaya itu akan kita serahkan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan," ujar Heri kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).