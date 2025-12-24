Bukan Beruang Madu, Satwa yang Muncul di Lokasi Bencana di Agam Hanya Binturong

ERA.id - Heboh soal kemunculan satwa diduga beruang di lokasi bencana banjir bandang di Bancah, Nagari atau Desa Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Satwa itu ternyata bukan beruang madu.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat (Sumbar) mengonfirmasi kemunculan satwa di lokasi bencana banjir bandang adalah binturong. BKSDA Sumbar membantah temuan itu adalah beruang madu.

"Hasil dari verifikasi yang kita lakukan maupun pemantauan menggunakan drone dan visual lainnya, ternyata satwa yang muncul tersebut bukan Beruang Madu, tetapi binturong (Arctictis binturong)," kata Kepala Resor Konservasi Wilayah II Maninjau BKSDA Sumbar Ade Putra, dikutip Antara, Rabu (24/12/2025).

Ia mengatakan binturong tersebut ditemukan petugas dan warga sekitar sedang berada di pohon kemiri.

Binturong tersebut satu keluarga dengan musang, beruang, berang-berang, dan lainnya. Binturong merupakan satwa langka dan dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Satwa ini tidak berbahaya bagi manusia, tetapi harus berhati-hati ketika bertemu dengan satwa itu," tuturnya.

Ade pun menduga binturong itu dalam kondisi sakit dan akan dilakukan evakuasi untuk diobservasi terhadap satwa itu sendiri. Jika hasil observasi satwa kondisi sehat, kata dia, maka satwa langsung dilepasliarkan ke kawasan konservasi.

"Apabila kondisi sakit, maka akan diobservasi untuk beberapa hari sampai sembuh," katanya.

Sebelumnya BKSDA Sumbar mendapatkan laporan dari warga setempat terkait penemuan beruang madu di atas pohon.

Mendapatkan laporan itu, petugas Resor Konservasi Wilayah II Maninjau BKSDA Sumbar langsung turun ke lokasi untuk verifikasi terkait kemunculan Beruang Madu di Bancah, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, dimana lokasi tersebut tempat bekerjanya alat berat dalam rangka penanggulangan bencana banjir bandang.

"Sesampai di lokasi, petugas melakukan verifikasi lapangan, wawancara saksi mata dan identifikasi lapangan. Kita juga memantau keberadaan satwa itu menggunakan drone thermal sekitar lokasi," katanya.