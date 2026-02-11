Kasatreskrim Polres Manado Ditabrak Saat Bubarkan Kericuhan, Pelaku Kabur

ERA.id - Kasat Reskrim Polresta Manado, AKP Elwin Kristanto ditabrak saat tengah membubarkan aksi keributan di Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara.

"Pelaku akan ditindak," kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Hasibuan di Manado, Selasa kemarin.

Kabid Humas menegaskan bahwa serangan terhadap aparat adalah ancaman serius yang tidak akan ditoleransi.

Peristiwa terjadi pada Minggu (8/2) saat sementara meredam situasi tawuran, tiba-tiba sepeda motor melaju kencang dan menabrak AKP Elwin Kristanto.

Bukannya berhenti, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Beruntung kondisi AKP Elwin dalam keadaan baik meski sempat terkena benturan kendaraan.

Dalam keributan tersebut, polisi berhasil meringkus tiga pemuda yang diduga terlibat dalam keributan, yaitu DP (24) yang kedapatan membawa pisau badik besi putih, VK (29) membawa pelontar dan anak panah wayer yang sudah terpasang, dan ET (26) yang turut diamankan bersama kedua rekannya.

Ketiganya beserta barang bukti kini telah digelandang ke Mapolresta Manado untuk menjalani pemeriksaan intensif.