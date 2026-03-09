Nabila-Zhendy Berdamai, Kasus Gitaris yang Curi Makanan di Resto Jakarta Disetop

ERA.id - Polri memediasi selebgram sekaligus Pemilik Restoran Bibi Kelinci, Nabilah O'Brien yang berseteru dengan Gitaris, Zhendy Kusuma dan istrinya, Evi Santi.

Mediasi dilakukan di Bareskrim Polri, Minggu (8/3). Dalam foto yang diterima, Nabilah dan Zhendy telah damai dan saling bersalaman.

"Empat pihak ini turut berhadir, kemudian melakukan perjanjian perdamaian," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo, Wisnu Andiko kepada wartawan dikutip Senin (9/3/2026).

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyebut kedua belah pihak sepakat untuk mencabut laporan yang sudah dibuat. Dari mediasi itu, Nabilah dan Zhendy juga menghapus unggahan di akun media sosial masing-masing.

"Tentunya ada proses yang sudah ditandatangani dalam pelaporan ini. Proyeksi kita adalah memberikan rasa keadilan para pihak, kedua belah pihak semuanya," tuturnya.

Dari penyelesaian kasus secara restorative justice ini, Nabilah tak lagi berstatus sebagai tersangka kasus ITE. Pun dengan Zhendy dan istrinya tak lagi menjadi tersangka perkara dugaan pencurian makanan.

Usai mediasi, Nabilah membenarkan telah mencabut laporannya dan telah memanfaatkan Zhendy.

"Saya maafin semuanya, saya sudah bukan tersangka itu saja. Saya maafin 100 persen. Iya (laporan sudah dicabut)," ucap Nabilah.

Namun, Nabilah enggan membeberkan detail poin kesepakatan damai mereka. Pun Zendhy Kusuma dan Evi Santi hanya mengatakan suasana panas di antara mereka telah mendingin.

"Tunggu ya, saya juga nggak mau ngedahulin mereka," tambah Zendhy.

Evi menutup pembicaraan dengan pesan singkat mengenai perdamaian yang baru saja disepakati.

"Kasih itu lemah lembut, damai sejahtera," tuturnya.