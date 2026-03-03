Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Kembalikan Mobil Dinas Mewahnya Usai Dimaki

ERA.id - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar pada 1 Maret silam. Pengadaan itu sempat dianggap tak sejalan dengan semangat efisiensi dan akhirnya diprotes publik.

Padahal Rudy yang merupakan kader Golkar itu merasa kalau sah saja Pemprov Kaltim menggelontorkan uang rakyat yang bersumber dari APBD Perubahan 2025 untuk membeli mobil mahal tersebut, toh demi menjaga muruah Kalimantan Timur.

Dia juga berdalih, pembelian mobil dengan spesifikasi itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Merespona itu, KPK mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia agar pengadaan mobil dinas (mobdin) harus sesuai dengan kebutuhan.

“Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, itu harus betul-betul direncanakan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Juru Bicara, KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (3/3/2026).