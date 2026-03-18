Kepincut Rp83 Ribu, Pasutri di Cirebon Bunuh Tukang Pijat yang Hamil 8 Bulan

ERA.id - Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, mengungkap motif pembunuhan perempuan yang berprofesi sebagai tukang pijat panggilan.

Ternyata pelaku membunuh karena dipicu keinginan menguasai harta korban senilai Rp83 ribu.

Kepala Polres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar di Cirebon, Selasa kemarin mengatakan, kasus tersebut berhasil diungkap dalam waktu kurang dari 10 jam setelah penemuan jasad korban di sebuah kamar kos pada Senin (16/3) kemarin.

Ia menyebutkan polisi telah mengamankan dua orang pelaku, yang merupakan pasangan suami istri berinisial LH (26) dan RK (41).

“Dua pelaku ini merupakan suami istri yang kami amankan setelah dilakukan pengejaran hingga ke wilayah Majalengka,” kata Eko.

Menurut dia, motif awal pelaku adalah ingin mengambil barang milik korban dengan cara memesan jasa pijat melalui sebuah aplikasi.

Ia menjelaskan korban berinisial TA datang ke lokasi kos, setelah diantar oleh seorang rekannya yang diduga merupakan pacarnya.

Saat korban tiba, kata dia, pelaku LH berada di dalam kamar bersama korban, sedangkan RK bersembunyi di kamar lain.

Eko menuturkan sempat terjadi cekcok antara korban dan pelaku, yang dipicu ketidaksesuaian antara layanan yang diminta dengan kesepakatan.

“Dari hasil pemeriksaan, cekcok tersebut kemudian berujung pada tindakan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, korban diketahui sedang hamil delapan bulan saat kejadian berlangsung.

Berdasarkan hasil autopsi, lanjut Kapolres, korban meninggal dunia akibat kekerasan, dengan ditemukan bekas cekikan di leher serta tubuh yang diikat menggunakan kain.

Ia menyampaikan setelah korban meninggal, kedua pelaku kemudian memindahkan jasad ke kamar mandi dan menutupinya dengan tumpukan pakaian.

“Kejadian pembunuhan hari Kamis (12/7). Kemudian jasad korban ditemukan pada Senin (16/3),” katanya.

Eko menambahkan pelaku mengambil uang tunai milik korban sebesar Rp83 ribu, serta satu unit telepon genggam yang kemudian dijual seharga Rp73 ribu.

Ia menyebutkan kedua pelaku sempat berupaya melarikan diri menggunakan bus, sebelum akhirnya berhasil ditangkap petugas.

“Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, dan penganiayaan,” kata dia.