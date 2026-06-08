Detik-Detik Raisa Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Krisyanto Jamrud, Akui Salah Tingkah

ERA.id - Penyanyi Raisa mendapat kejutan spesial di hari ulang tahunnya yang ke-36 pada 6 Juni 2026. Kejutan itu hadir disela-sela konser Love and Let Go.

Tampil cantik dan menawan dengan balutan gaun berwarna ungu, Raisa yang menggelar konser Love and Let Go di Jakarta Convention Center (JCC) mendapat kejutan ulang tahun dari vokalis grup band legendaris Jamrud, Krisyanto.

Kejutan itu terjadi setelah Raisa menyanyikan lagu “Anganku Anganmu” bersama Anggun C. Sasmi. Keduanya sempat berbagi cerita tentang kolaborasi malam itu.

Namun saat ingin melanjutkan penampilan ke lagu “It’s Okay To Not Be Okay”, Krisyanto justru muncul dengan kue ulang tahun yang sudah disiapkan. Lagu “Selamat Ulang Tahun” dari Jamrud pun langsung menggema di JCC malam itu.

Raisa dapat kejutan dari Krisyanto (Era.id/Nurul Tryani)

Raisa yang mendapat kejutan itu nampak terduduk lantaran terkejut dengan kehadiran Krisyanto. Di sisi lain, para penggemar yang terbagung dengan YourRaisa mulai mengangkat handbanner bertuliskan “Happy Raisa Day”, yang dilengkapi dengan foto.

“Thank you so much. Aduh aku salting (salah tingkah) banget apaan sih,” kata Raisa.

Penggemar kemudian mulai melantuntan ‘tiup lilin’ kepada Raisa, yang langsung diikuti oleh pelantun “Mantan Terindah” ini. Anggun yang berada di sebelah Raisa juga turut antusias dengan perayaan sederhana itu.

“Sekali lagi selamat ulang tahun Yaya, semoga kita bisa kolaborasi lagi ya. Mbak Anggun terima kasih, kapan kita bisa manggung bersama ya,” ujar Krisyanto sambil berjabat tangan.

Raisa dan Anggun kemudian melanjutkan penampilan mereka dan menyapa para penggemar yang duduk di bagian kiri.

Diketahui konser Love and Let Go Raisa digelar selama dua hari pada 6 dan 7 Juni 2026 di Jakarta Convention Center (JCC). Raisa tampil selama tiga jam dengan membawakan sedikitnya 30 lagu hit miliknya.

Pada hari pertama, jajaran bintang tamu seperti Barsena, Ariel NOAH, hingga Anggun C. Sasmi meramaikan konser Love and Let Go. Sedangkan di hari kedua, Rony Parulian, Barsena, Anggun C. Sasmi hingga Sung Si Kyung jadi kejutan special.