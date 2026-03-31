Heboh Remaja Pulang dalam Keadaan Telanjang Usai Hilang di Gunung Garut

ERA.id - Seorang remaja MR (16) ditemukan dalam kondisi bingung serta telanjang seusai mencari serangga di kaki Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (29/3).

Polres Garut menyelidiki kasus itu. Kepala Polsek Tarogong Kaler, Iptu Ate Ahmad Hermawan menuturkan, polisi mendapatkan laporan dari masyarakat terkait remaja asal Kampung Godog, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler itu.

Awalnya korban bersama kedua saudaranya hendak mencari serangga. Di tengah perjalanan, korban terpisah dengan kedua saudaranya.

Saudaranya sempat mencari tapi tidak menemukan, sampai akhirnya mereka pulang ke rumah.

Selanjutnya mereka melapor kepada keluarga korban lalu meminta bantuan masyarakat untuk mencarinya.

Sampai pukul 20.30 WIB tidak juga ditemukan hingga keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Korban akhirnya ditemukan pada Minggu (29/3) malam di daerah beda kecamatan, tepatnya Kampung Cipepe, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut.

"Korban dibawa oleh kepala desa untuk diamankan," katanya

Ia menyampaikan, polisi saat ini masih terus menyelidiki dengan memeriksa sejumlah saksi, warga, dan keluarganya..