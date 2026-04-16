Manuver Penguasa Makassar Usai Adik Amran Sulaiman Beli Lexus Rp2 Miliar Saat Efisiensi

ERA.id - Usai geger adik Menteri Pertanian Amran Sulaiman sekaligus Gubernur Sulsel, Sudirman Sulaiman, membeli mobil Lexus LM 350H seharga RpRp2 miliar lebih saat efisiensi, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memamerkan gaya hidupnya yang memakai mobil dinas lama.

Secara tegas, menantu konglomerat asal Sulsel Aksa Mahmud ini, mengaku kalau dirinya lebih memilih untuk mengalihkan anggaran ke sektor pendidikan dan infrastruktur daripada membeli mobil baru.

"Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di Pemkot Makassar. Saya saja, sejak awal menjabat, kendaraan operasional mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran 2023," ujarnya di Makassar, Kamis (16/4/2026).

Pria yang disapa Appi mengaku nyaman mengendarai mobil bekas pendahulunya. "Ada juga kendaraan cadangan satu unit seperti Toyota Alphard keluaran sekitar tahun 2022, bisa dipakai," katanya.

Appi sadar pemerintah pusat menekan pemerintahannya dengan imbauan menghemat anggaran. Makanya dia menolak pengadaan kendaraan dinas baru untuk tahun 2026 di lingkup Pemkot Makassar.

"Jadi, saya pikir kendaraan lama yang saya pakai sekarang, sudah sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Sambil menilai sikapnya bijak, Appi membandingkan dirinya dengan sejumlah kepala daerah lain di Sulawesi Selatan yang masih menggunakan kendaraan dinas yang harganya mahal.

Menurut Munafri, dengan kondisi kendaraan yang relatif masih baik, pengadaan mobil dinas baru tidak menjadi prioritas.

"Kondisi medan di Makassar juga tidak ekstrem seperti di daerah lain. Jadi, saya bilang, tidak usah belanja mobil baru. Saya pakai saja yang ada (lama)," ucapnya.