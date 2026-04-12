Adik Amran Sulaiman Beli Mobil Lexus Rp2 Miliar Saat Efisiensi Biar Kerjanya Optimal

ERA.id - Adik Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menjadi Gubernur Sulsel, Sudirman Sulaiman, membeli mobil Lexus LM 350H yang harganya RpRp2,1 miliar hingga Rp2,6 miliar agar bekerja optimal.

Meski Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar kepala daerah menekan belanja yang kurang efektif dan mementingkan pembangunan, Pemprov Sulsel tetap berargumen kalau pengadaan yang menggelontorkan duit gede itu sudah tepat.

Walau saat diwawancara ERA pihak Pemprov Sulsel memilih bungkam dari pelbagai pertanyaan, kini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Muhammad Salim Basmin mengaku kalau tindakannya sudah tepat sebab sudah melalui pertimbangan strategis, khususnya dari sisi efisiensi anggaran dan optimalisasi dukungan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sebelumnya pernyataan ini tak pernah diucapkan Salim saat diwawancara langsung terkait belanja yang dinilai sebagian publik kurang sensitif di tengah kondisi yang membutuhkan penghematan anggaran.

“Selama ini Pemprov Sulsel menanggung beban pemeliharaan ratusan kendaraan dinas yang sudah berusia tua dan tidak lagi ekonomis untuk digunakan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima ERA, Minggu (12/4/2026).

Ratusan kendaraan dinas itu, kata Salim, kabarnya sudah dijual lewat lelang resmi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya satu, untuk mengurangi beban anggaran.

Salim menambahkan, Lexus yang diadakan pada 2025 kini telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Penggunaannya diperuntukkan untuk mendukung layanan protokoler dan operasional pemerintahan secara kedinasan.

“Kendaraan ini dipilih dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas secara lebih optimal,” tambahnya.

Sebelumnya, Salim mengaku mobil Lexus diadakan untuk pelayanan tamu VVIP Pemprov Sulsel atau Pejabat Negara dan kadang dipakai Sudirman karena kendaraan dinasnya sedang diservis sebab sudah berumur lebih dari 6 tahun.