Pembunuh Mantan Mertua di Rumbai Ditangkap, Sempat Ingin Bantai Sekeluarga

ERA.id - Pembunuh ibu yang gegerkan Rumbai, Kota Pekanbaru, ternyata sempat mau membantai seluruh keluarga korbannnya.

"Rencana awal ingin mencuri, tetapi berkembang ingin membunuh empat orang yang ada di rumah, yakni suami istri dan dua anaknya," jelas Dirreskrimum Polda Riau, Kombes Pol. Hasyim dalam konferensi pers di Pekanbaru, Minggu kemarin.

Namun, saat akan beraksi pada Rabu (29/4), di rumah hanya terdapat korban Dumaris Boru Sitio. Sedangkan suami korban dan anaknya tak ada.

Sebelum beraksi, para pelaku beberapa menyurvei, bahkan sebelumnya pernah mencuri di rumah yang sama pada 8 April 2026 dengan hasil uang sekitar Rp4 juta.

Pelaku utama diketahui mantan menantu dari korban dan sempat tinggal bersama sebelum akhirnya meninggalkan rumah pada 2023.

"Para pelaku datang ke Pekanbaru memang dengan rencana untuk menguras harta korban," ujarnya.

Dalam aksinya, korban dipukul menggunakan benda tumpul yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga tewas, kemudian tubuh korban diseret ke kamar mandi.

Polisi juga mendalami dugaan adanya pengaruh obat-obatan terlarang yang membuat pelaku berani melakukan tindakan tersebut.

Usai melakukan aksi, para pelaku melarikan diri dan sempat singgah di sebuah tempat hiburan di wilayah Sumatera Utara.

Akan tetapi, pelarian keempat pelaku tak berlangsung lama karena selang beberapa hari, aparat gabungan Polresta Pekanbaru dan Polda Riau berhasil menangkap para tersangka

Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa perhiasan emas, telepon genggam, laptop, serta uang asing hasil kejahatan.

Sementara itu, barang bukti berupa kayu yang diduga digunakan untuk memukul korban masih dicari.

Katanya, motif sementara para pelaku adalah sakit hati terhadap korban yang kerap memarahi pelaku utama. "Selain itu, pelaku juga memiliki motif untuk menguasai harta benda korban," tambahnya