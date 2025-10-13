Eks Vokalis Lostprophets yang Cabuli Bayi Tewas Dikeroyok dalam Penjara

ERA.id - Mantan vokalis grup musik Lostprophets, Ian Watkins, tewas pada Sabtu (11/10) pagi setelah dikeroyok dalam penjara Wakefield, West Yorkshire, Inggris.

Insiden tersebut menyebabkan Watkins mengalami luka serius, diduga akibat benda tajam, yang berujung pada kematiannya di lokasi kejadian, meski telah mendapat perawatan medis segera.

Dilansir dari The Guardian, Minggu, dua pria berusia 25 dan 43 tahun telah ditangkap dengan tuduhan pembunuhan terkait insiden tersebut.

Kepolisian West Yorkshire memastikan penyelidikan atas kasus pembunuhan itu tengah berlangsung, sementara pihak otoritas penjara menolak memberikan komentar karena kasus masih dalam penyelidikan polisi.

Sebelumnya, Watkins juga pernah menjadi korban serangan di penjara yang sama pada 2023. Saat itu, ia menderita luka akibat diserang tiga narapidana lainnya dan sempat disandera selama enam jam sebelum akhirnya diselamatkan oleh sipir penjara.

Ian Watkins dikenal sebagai mantan vokalis utama grup musik rock asal Wales, Lostprophets, yang meraih popularitas pada awal 2000-an. Karier musiknya berhenti setelah ia ditangkap pada 21 September 2012 atas tuduhan percobaan kekerasan seksual terhadap bayi.

Pria berusia 48 tahun itu ditangkap di rumahnya di Pontypridd berdasarkan surat perintah penangkapan dan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 29 tahun, dengan tambahan enam tahun masa lisensi atau pengawasan setelah masa tahanannya berakhir.

Pada 2019, Watkins dilaporkan kembali melanggar aturan penjara setelah ketahuan membawa ponsel di balik jeruji besi.

Saat itu, ia pernah menyatakan bahwa dirinya dikurung bersama “pembunuh, pembunuh massal, pedofil, pelaku pemerkosaan, pembunuh berantai – yang terburuk dari yang terburuk.”