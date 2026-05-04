Harga Solar Melambung Tinggi, Hari Ini Nelayan Akan Demo Besar-besaran di Pati

ERA.id - Forum Komunikasi Nelayan Besar Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akan berdemonstrasi besar di halaman Pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/5/2026).

Para nelayan ini menepikan banyak kapal dan tak melaut tersebab harga solar yang melonjak tinggi, mencapai Rp30 ribu per liter.

Polresta Pati, Jawa Tengah, memastikan akan mengamankan kegiatan itu tanpa membawa senjata api maupun peralatan berbahaya lainnya.

"Kami mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional, mengedepankan pendekatan persuasif, serta tidak membawa senjata api maupun alat berbahaya lainnya," ujar Kapolresta Pati, Kombes Pol. Jaka Wahyudi.

Kehadiran aparat kepolisian, bertujuan memberikan rasa aman sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan tertib tanpa adanya gangguan.

Selain itu, pihaknya juga mengutamakan dialog dan komunikasi sebagai langkah preventif agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu peningkatan situasi.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.