Viral Mayat Ojol yang Tewas Ditikam Tergeletak di Jalanan Maros, Ditangisi Anak

ERA.id - Seorang ojek online (ojol), Abdul Haris (50) ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Poros Kariango, Desa Sudirman, Kecamatan Tanranlili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu (7/6/2026) malam.

Korban ditemukan pertama kali oleh saksi bernama Ahmad saat melintas di jalan tersebut yang melihat korban terkapar dengan posisi telungkup di jalanan dengan kondisi penuh luka.

Polisi yang menyelidiki kasus itu menduga, Haris dibegal di wilayah Yonkes.

"Saksi melihat korban terbaring di pinggir jalan dalam kondisi berlumuran darah. Selanjutnya, melaporkan kepada Ketua RT setempat dan langsung dilaporkan ke Kantor Polsek Tanranlili," ujarnya.

"Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada kasus pembunuhan,” kata Kasat Reskrim Polres Maros, AKP Ridwan saat dikonfirmasi wartawan di Maros, Selasa (9/6/2026).

Walau diduga dibunuh, penyidik masih mendalami kemungkinan lain untuk mengetahui penyebab pastinya. "Sejauh ini terduga pelaku belum teridentifikasi," kata Ridwan.

Kejadian tersebut sempat direkam video warga dan menjadi viral di media sosial. Korban mengenakan jaket putih terkapar di pinggir jalan dengan kondisi tidak bergerak dikerumuni warga, terlihat seorang anak duduk menangis histeris melihat kondisi ayahnya.