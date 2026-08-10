Polisi yang Tabrak dan Tewaskan Balita di Bone Ditahan

ERA.id - Viral video polisi berinisial Ipda MA menabrak seorang ibu hingga menewaskan balita berinisial GN (4) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Kecelakaan terjadi di persimpangan Jalan Ahmad Yani-Jalan Besse Kajuara, Watampone, Rabu (5/8). Saat itu sepeda motor yang ditumpangi GN bersama dua orang lainnya berhenti di persimpangan dan ditabrak mobil yang dikemudikan MA dari belakang.

Ketiga korban kemudian dibawa ke RSUD Tenriawaru Watampone. Namun nahas, GN dinyatakan tewas, sedangkan salah seorang korban lainnya dilaporkan mengalami luka pada bagian wajah.

Kepala Seksi Humas Polres Bone, Iptu Rayendra Muchtar saat dikonfirmasi, Jumat silam mengaku kalau MA yang menjabat Pelaksana Harian Kapolsek Bengo sudah ditahan. Dia juga mengklarifikasi bahwa MA tak menerobos lampu merah.

"MA mengalami kendala pada rem sehingga menabrak kendaraan di depannya."

Sementara keluarga korban meminta polisi yang menabrak tersebut secara objektif dan profesional. Satlantas Polres Bone juga telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga atas meninggalnya GN dalam kecelakaan tersebut.