Polisi dan Tentara Gugur Saat Selamatkan Bocah Tenggelam di Tual

ERA.id - Briptu Ananda Risyhant Putera Pratama Tutupoho yang merupakan anggota Direktorat Intelkam Polda Maluku, gugur saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar tenggelam di perairan Pantai Nirun Lear Ngursoin, Kota Tual, Maluku Tenggara.

Atas pengorbanannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) kepada almarhum dari Briptu menjadi Brigadir Polisi (Brigpol) Anumerta.

Keputusan tersebut tertuang dalam Kep/901/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 sebagai bentuk penghargaan atas keberanian dan pengabdian dalam misi kemanusiaan.

“Brigpol Anumerta Risyhant Tutupoho adalah pahlawan kemanusiaan,” kata Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, di Ambon, Senin kemarin.

Pada Minggu (21/6/2026) sekitar pukul 14.40 WIT di kawasan wisata Pantai Nirun Lear Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Selatan, seorang pelajar, Opy Hanubun (16), dilaporkan tenggelam setelah terseret arus laut.

Melihat kejadian itu, Briptu Risyhant bersama seorang prajurit TNI Angkatan Udara, Serda Rangga S., langsung terjun ke laut untuk menolong. Korban selamat. Nahas, penolongnya ikut terseret ombak. Mereka meninggal.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengatakan kenaikan pangkat luar biasa anumerta merupakan bentuk penghormatan negara atas dedikasi almarhum.

Ia juga menegaskan bahwa pengorbanan Brigpol Anumerta Risyhant bersama Serda Rangga menunjukkan bahwa tugas kemanusiaan merupakan bagian penting dari pengabdian aparat negara.

Polda Maluku menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan dan menyebut almarhum sebagai simbol keberanian, kepedulian, dan pengabdian tanpa batas.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada kemanusiaan dapat terjadi di luar tugas kedinasan formal, namun tetap meninggalkan jejak keteladanan yang kuat bagi bangsa.