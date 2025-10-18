Konten Berujung Maut, Dua Remaja di Tegal Tewas Tenggelam Usai Lompat dari Jembatan

ERA.id - Dua remaja asal Kota Tegal, Jawa Tengah, tewas tenggelam usai membuat konten dari atas jembatan. Dua pemuda itu ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan di Sungai Gung, Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat (17/10).

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan dua remaja, masing-masing Septian Wahyu Ramadhan (16) dan Nata Qolbi Hidayat (16) dilaporkan tenggelam pada Kamis (16/10) sore. Menurut dia, peristiwa nahas tersebut bermula ketika lima remaja sedang membuat video dari atas jembatan di lokasi kejadian.

"Dua remaja itu melompat dari atas jembatan sambil divideokan oleh ketiga rekannya," kata Budiono, dikutip Antara, Sabtu (18/10/2025).

Kedua remaja yang melompat dari atas jembatan tersebut ternyata tidak mahir berenang hingga akhirnya tenggelam di sungai dengan kedalaman 4 meter itu.

Budiono menjelaskan dari hasil.pencarian lanjutan yang dilakukan Jumat, jasad Nata Qolbi Hidayat ditemukan lebih dahulu sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Adapun jasad Septian Wahyu Ramadhan ditemukan setelah tim gabungan melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian.

"Korban kedua ditemukan sekitar 15 meter dari lokasi kejadian setelah dilakukan penyelaman," jelasnya.

Ia menambahkan cuaca yang cerah memudahkan tim gabungan dalam melakukan pencarian korban tenggelam itu.

Sebelumnya viral di media sosial video dua remaja yang nekat melompat dari atas jembatan demi sebuah konten. Kedua remaja itu mulanya nampak bersemangat dan antusias sebelum melompat dari atas jembatan.

Namun setelah melompat, keduanya nampak panik dan meminta tolong kepada temannya yang merekam aksi mereka. Hingga akhirnya keduanya dinyatakan tewas tenggelam.