Kisah Inspiratif Kursumawati, BRILink Agen di Serbalawan Sumut

ERA.id - Ketekunan, pelayanan yang konsisten, dan kemampuan membangun kepercayaan masyarakat menjadi kunci kesuksesan Kursumawati sebagai BRILink Agen. Perempuan asal Serbalawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara ini berhasil membuktikan bahwa BRILink Agen tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak literasi dan inklusi keuangan di tingkat masyarakat.

Kursumawati menyebut bahwa dirinya telah bergabung sebagai BRILink Agen sejak September 2019, dan hingga kini telah mengelola satu outlet aktif yang melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat di sekitarnya. Berkat kerja keras dan dedikasinya, outlet tersebut mampu mencatat rata-rata lebih dari 2 ribu transaksi setiap bulan.

Meski demikian, keberhasilan tersebut tidak diraih dalam waktu singkat. Sejak awal bergabung sebagai BRILink Agen, Kursumawati menyadari perlunya mendatangi warga secara aktif untuk memperkenalkan berbagai layanan keuangan yang tersedia melalui BRILink Agen. Pasalnya, saat itu, masih banyak masyarakat yang terbiasa melakukan transaksi secara tunai atau harus menempuh jarak jauh ke kantor bank demi mengakses layanan perbankan.

Alhasil, seiring berjalannya waktu, melalui pendekatan yang konsisten, Kursumawati secara perlahan mengedukasi masyarakat mengenai kemudahan bertransaksi melalui BRILink Agen, mulai dari tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian token listrik dan pulsa. Tidak hanya itu, ia juga mengajak warga untuk mulai memanfaatkan layanan perbankan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari.

"Saya rutin melakukan sosialisasi dan memperkenalkan berbagai layanan yang tersedia melalui BRILink Agen, sehingga semakin banyak warga yang memahami manfaat layanan perbankan dan memilih bertransaksi di outlet saya," ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat pun terus tumbuh. Warga tidak lagi datang hanya untuk bertransaksi, tetapi juga berkonsultasi mengenai layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi banyak masyarakat di sekitar outlet BRILink Agen milik Kursumawati kini menjadi titik akses layanan keuangan yang mudah dijangkau sekaligus sumber informasi mengenai berbagai produk dan layanan BRI.

Kedekatan tersebut menjadi fondasi utama berkembangnya usaha yang dijalankannya. Selain mendorong meningkatnya jumlah transaksi, kehadiran Kursumawati turut memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan memperkuat literasi keuangan di lingkungannya.

Tidak hanya mengandalkan layanan transaksi dasar, Kursumawati menyebut ia pun menerapkan strategi cross-selling untuk meningkatkan nilai tambah bagi nasabah. Setiap pembukaan rekening tabungan BRI, misalnya, diintegrasikan dengan produk asuransi mikro. Strategi bundling tersebut tidak hanya memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan usaha yang dijalankannya.

Kinerja gemilang tersebut mengantarkan Kursumawati menjadi Pemenang Grand Prize Program Super BRILink Agen 2025. Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaiannya, ia berhasil membawa pulang hadiah utama berupa satu unit mobil All New Yaris.

Kisah Kursumawati mencerminkan peran besar BRILink Agen dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Sebagai perpanjangan layanan BRI, BRILink Agen menghadirkan berbagai layanan perbankan hingga ke seluruh penjuru negeri. Kehadiran para agen menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh untuk melakukan transaksi keuangan.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa kontribusi para BRILink Agen perempuan memiliki arti penting, baik bagi keluarga maupun masyarakat luas. "BRI akan terus memperluas inklusi keuangan, sehingga semakin banyak wanita hebat yang bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. Selain itu, BRI akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para BRILink Agen, khususnya BRILink Agen wanita, dengan memberikan berbagai program penghargaan menarik sebagai bentuk apresiasi kami kepada mereka," ujarnya.

Sebagai informasi, hingga akhir Mei 2026 BRI telah memiliki 1,13 juta BRILink Agen yang melayani masyarakat di lebih dari 60 ribu desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Kehadiran BRILink Agen memungkinkan masyarakat memperoleh akses layanan perbankan secara lebih mudah tanpa harus datang ke kantor cabang, sekaligus memperkuat inklusi keuangan di berbagai wilayah.