Indra Bekti Jalani Pola Hidup Sehat, Hindari Makan Roti hingga Turun 10 Kilogram

ERA.id - Pembawa acara Indra Bekti mulai menjalani pola hidup sehat dengan menghindari makanan tertentu hingga menurunkan berat badan.

Keputusan untuk hidup sehat ini dilakukan oleh Indra Bekti dengan berbagai pertimbangan demi menopang kesehatannya. Pola hidup sehat itu pun menjadi pilihan Bekti tanpa harus melakukan diet ketat.

“Secara pola hidup sehat sih sebenarnya aku di sini biasa aja sih sebenarnya, gak terus kemudian yang kayak harus diet, yang kayak gimana gitu kan ya,” ujar Indra Bekti saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Lalu, kata Bekti, pola hidup sehat yang dijalankan ini masih sama seperti biasanya. Ia akan tetap mengonsumsi makan tiga kali sehari dengan tidak berlebihan.

Di sisi lain, Bekti juga menghindari makanan tertentu seperti roti dan mengurangi porsi nasi yang dikonsumsi.

“Dari asupan-asupannya kayak sayur-sayurannya, terus juga apa namanya, kurangi nasi ya, aku sangat mengurangi nasi. Jadi ya pokoknya juga apa, roti-rotian gitu tuh juga dikurangi, jadi makannya pokoknya makanan yang sehat,” jelasnya.

Pola hidup sehat yang dijalani ini pun terbukti ampuh dengan turunnya berat badan Bekti secara drastis. Tidak tanggung-tanggung, Bekti turun 10 kilogram berkat pola hidup sehat yang diterapkan.

“Kemarin 80 (kg), sekarang udah sekitar 70-an (kg). 10 kiloan lah ya. Udah 10 kiloan dari semenjak aku apa tuh, 80 (kg) ya, sampai turun, turun, turun, turun, sekarang 70-an lah gitu,” ungkapnya.

Meski demikian, suami Aldilla Jelita ini mengatakan dirinya belum aktif menjalani rutinitas olahraga. Baginya, pekerjaan yang padat membuat Bekti belum menekuni olahraga agar tidak mudah lelah.

“Olahraga jangan terlalu di forsir. Jadi masih aku batasi-batasi dulu tuh supaya jangan cepat capek, karena dari kerjaan aja juga udah lumayan apa tenaga ya, gitu,” pungkasnya.