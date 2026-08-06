Idgitaf Jadi Komposer di Musikal Home Sweet Loan, Siapkan Lima Lagu Spesial Tentang Kaluna

ERA.id - Penyanyi Idgitaf terlibat langsung sebagai komposer musik dalam pementasan Home Sweet Loan The Musical yang diinisiasi oleh Visinema dan Indonesia Kaya berkolaborasi dengan Jakarta Art House. Idgitaf bahkan menulis lima lagu khusus yang akan menggambarkan kisah Kaluna versi pentas musikal Home Sweet Loan.

Idgitaf mengatakan mulanya ia diminta untuk memproduksi satu lagu yang menggambarkan lika-liku kehidupan Kaluna. Hal ini pun disanggupi oleh Gita dengan syarat harus mengetahui cara kerjanya dalam memproduksi lagu.

“Proses dari penulisan lima lagu itu nggak fix lima awalnya. Jadi aku bilang, 'Coba aja dulu satu. Kalau kamu suka cara kerja aku, kita gas terus’. Aku bilang gitu,” ujar Idgitaf saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).

Proses perkenalan tersebut pun membawa Gita berhasil menciptakan lima lagu untuk pementasan musikal Home Sweet Loan. Lima lagu itu diantaranya, “Beli Sekarang”, “Jakarta Riuh”, “Satu Nafas Lagi”, “Amarah Seperti Apq”, dan “Zona Aman”.

Lalu, kata Gita, dalam proses pembuatan lima lagu itu, ia tidak memiliki tantangan yang berarti. Hal ini lantaran Gita tidak perlu mengeluarkan sisi idealismenya dalam menciptakan sebuah karya.

“Jujur aku nggak merasa begitu setantang itu. Tantangannya menurut aku nggak seberat itu kenapa? Karena aku mengerjakan karya yang bukan karyaku. Aku itu kan selalu berputar sama universe aku, musik aku gitu, yang idealismenya lebih tinggi daripada itu,” tuturnya.

“Sedangkan kalau musikal itu waktu buat 'Berakhir di Aku' (film), itu jujur deg-degan banget tapi aku balik lagi ini bukan cerita gue, ini cerita orang,” imbuhnya menambahkan.

Lebih lanjut, Idgitaf mengatakan bahwa dalam proses pembuatan lima lagu ini ia ingin menciptakan karya yang lugas dengan realita kehidupan.

“Jadi karena Home Sweet Loan itu bukan film yang banyak kiasan, jadi lugas aja gitu. Aku juga pengen bikin lagu yang lugas gitu, menurut aku kita ngapain berputar-putar soal metafora gitu-gitu. Ini masalah Kaluna ini pun sudah berat, ngapain lagi lah hidup penuh dengan metafora ini gitu loh,” pungkasnya.

Home Sweet Loan The Musical menghadirkan Kalya Islamadina dan Christina Jo sebagai dua pemeran Kaluna. Kehadiran keduanya merepresentasikan bahwa Kaluna bukan hanya milik satu wajah, melainkan banyak cara dalam menyimpan lelah, mencintai keluarganya, dan memperjuangkan dirinya sendiri.

Pertunjukan ini juga dibintangi oleh 11 pemeran lainnya, didukung oleh 24 pameran ensemble serta lebih dari 50 insan kreatif. Home Sweet Loan The Musical akan dipentaskan dalam 23 pertunjukan pada 30 September-18 Oktober 2026 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.