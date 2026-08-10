Heboh Soal Elma Agustin Tak Diajak Reuni Princess, Kevin Aprilio: Santai Sih

ERA.id - Kevin Aprilio menanggai kehebohan reuni girlband ciptaannya, Princess, beberapa waktu lalu. Kevin menyebut masalah yang menyeret mantan kekasihnya, Elma Agustin, sudah ditangani dengan baik.

Ditemui beberapa waktu lalu di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pentolan grup band Vierratale itu mengatakan keterlibatannya di Princess hanya sebatas membuat lagu saja. Ia pun menyerahkan urusan tersebut kepada keempa member Princess, yaitu Alika, Ana, Danita dan Patricia.

“Oh, tanya, tanya mereka-mereka (personel Princess yang lain). Gua cuman yang bikin lagu,” ujar Kevin Aprilio.

Widy Nichlany yang berada di sebelah Kevin sekaligus vokalis Vierratale pun turut menimpali kehebohan yang terjadi. Menurutnyq, masalah yang terjadi di antara member Princess itu bukan kewenangan Kevin Aprilio.

“Iya, bosnya adalah mereka sebenarnya, cewek-cewek ini. Kevin tuh cowok, kalah dia mah sama cewek-cewek ini. Jadi kalau mau nanya ke cewek-cewek ini, tanya mereka semua, yang ngatur mereka semua,” kata Widy.

Pelantun “Dengarkan Curhatku” ini juga menekankan bahwa posisi Kevin saat ini hanya pencipta lagu untuk Princess. Ia pun menegaskan bahwa Kevin tidak ikut mengurus penampilan Princess di panggung Synchronize Fest mendatang.

“Dia cuma bikin nada lagu, eh Kevin udah sibuk punya anak, punya istri, Vierra, dia kagak ngurusin yang ginian, yang ngurusin tetep cewek-cewek itu,” tegas Widy.

Sementara itu, terkait ketidakhadiran Elma di reuni Princess yang dikaitkan dengan masa lalu Kevin, ia menekankan tidak ada masalah apapun. Ia juga sudah melihat video Elma yang mengaku menyangkan sikap empat member Princess dari cara komunikasi.

"Ah pokoknya aku sih nggak ada masalah apa-apa, aku cuman ngasih lagu. Terus kalau yang, dari video itu aku sempet lihat, ada lah itu klarifikasinya. Itu, setau saya sih, udah diinfokan sama teman-teman Princess,” tegas Kevin.

Lebih lanjut, Kevin Aprilio mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Elma Agustin dan empat member lainnya. Ia memilih untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada member lainnya.

“Makanya juga aku nggak tahu ada miss di mana, cuman santai sih, aman sih kayak apa, cuman apa ya, aduh tanya, tanya mereka-mereka aja deh,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Elma Agustin membuat video tentang ketidakhadirannya dalam reuni Princess di panggung Synchronize Fest 2026. Elma secara terang-terangan menyayangkan tidak adanya komunikasi terkait reuni tersebut.

Meski dalam video itu Elma mengakui sudah dihubungi oleh Ana Oktarina, mantan kekasih Kevin Aprilio ini tetap menyayangkan tidak adanya komunikasi di dalam grup Princess.