Menembus Ombak, Mantri BRI Hadirkan Layanan Perbankan di Kepulauan Maluku Utara

ERA.id - Di gugusan kepulauan Maluku Utara, laut menjadi penghubung utama antarpulau. Namun, ketika ombak meninggi dan angin bertiup kencang, perjalanan dapat terhambat. Kondisi itu tidak hanya memengaruhi aktivitas masyarakat, tetapi juga akses terhadap layanan perbankan.

Kondisi tersebut menjadi bagian dari keseharian Wiranto Jumran, Mantri BRI Unit Bacan, Kantor Cabang Ternate. Ia membina ratusan debitur yang tersebar di 34 desa pada tujuh pulau, dengan mayoritas berprofesi sebagai nelayan, petani, dan pedagang kecil. Dalam menjalankan tugasnya, Wiranto juga melayani masyarakat melalui Teras BRI Kapal Bahtera Seva II, layanan perbankan terapung BRI yang menjangkau pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir dengan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

"Saya ingin berkarier di BRI karena ingin terus belajar dan menambah pengalaman di dunia bisnis. Di sisi lain, tanggung jawab serta dukungan keluarga juga menjadi motivasi bagi saya untuk terus menjalankan tugas di BRI. Hal yang paling berkesan adalah melihat masyarakat di berbagai pulau menyambut kedatangan Teras BRI Kapal dengan antusias. Masyarakat merasa senang karena layanan perbankan kini hadir lebih dekat, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari pelayanan tersebut," ujar Wiranto, Rabu (19/8/2026).

Hari-hari Wiranto diisi dengan kunjungan ke desa-desa binaannya untuk melayani kebutuhan simpanan maupun pinjaman, sekaligus mengenalkan berbagai produk BRI kepada masyarakat. Mayoritas masyarakat yang dilayaninya memanfaatkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha sebagai nelayan, petani, maupun pedagang kecil. Baginya, melihat usaha para nasabah berkembang menjadi kebahagiaan tersendiri dalam menjalankan tugas.

Tidak semua perjalanan berjalan mulus. Saat Teras BRI Kapal Bahtera Seva II tidak dapat merapat akibat ombak atau angin kencang, Wiranto bersama tim melanjutkan perjalanan menggunakan perahu karet. Setelah tiba di daratan, perjalanan kerap masih harus diteruskan melalui jalur yang menanjak dan cukup terjal untuk mencapai desa tujuan agar masyarakat tetap memperoleh layanan perbankan.

"Bagi saya, tugas sebagai Mantri BRI adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pengalaman melayani masyarakat di wilayah kepulauan mengajarkan saya untuk selalu memberikan layanan dengan setulus hati dan memberikan yang terbaik. Saya juga menyadari masih banyak masyarakat di desa dan wilayah kepulauan yang harus berjuang hanya untuk mendapatkan layanan perbankan. Karena itu, saya ingin terus menjalankan tugas ini sebaik mungkin agar kehadiran BRI benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Wiranto.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa pengalaman Wiranto mencerminkan komitmen BRI untuk terus menghadirkan layanan perbankan bagi masyarakat hingga wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis.

"Di balik setiap perjalanan yang ditempuh para pekerja BRI, terdapat semangat untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan. Bagi BRI, kehadiran di tengah masyarakat bukan sekadar menghadirkan layanan perbankan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang," ujar Dhanny.