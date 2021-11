Konser Musik Belum Diperbolehkan Meski Kota Tangerang PPKM Level 1, Walikota: Masih Fokus PTM Terbatas

ERA.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang masih menimbang untuk memberikan kebijakan memperbolehkan konser musik. Kendati, saat ini Kota Tangerang telah ditetapkan sebagai wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1.



Saat ini kasus Covid-19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Sementara rawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100 ribu penduduk per minggu, serta angka kematian kurang dari 1 orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.



Keputusan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 58 tahun 2021 tentang PPKM level 1 sampai 4 Covid-19 wilayah Jawa dan Bali. Keputusan tersebut diumumkan pada Senin, (29/10/2021) lalu.



