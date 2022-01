Ibu-Ibu di Makassar Serbu Toko Demi Dapat Minyak Goreng Rp14 Ribu

ERA.id - Para ibu rumah tangga di Kota Makassar menyerbu minyak goreng kemasan di toko retail. Alasannya, harga minyak goreng kini turun menjadi Rp14 ribu per liter dan menjadi Rp28 ribu per 2 liter.



"Minyak goreng serupa jika dibeli di pasar masih harga Rp40 ribu hingga Rp40 ribu per 2 liter, tapi di sini hanya ditebus Rp28 ribu untuk volume yang sama," kata Masniah, yang ikut mengantre membeli minyak goreng di salah satu toko retail di Makassar, Rabu (19/1/2022).



Dia mengatakan, kesempatan untuk mendapatkan minyak goreng murah di tengah melonjaknya harga minyak goreng sejak akhir 2021, menjadi momen yang memicunya menyerbu toko.



Tag: harga minyak makassar minyak goreng harga minyak goreng