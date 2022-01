Sudah Beli Minyak Goreng Seharga Rp14 Ribu Per Liter yang Mulai Dijual Hari Ini?

ERA.id - Sejumlah toko ritel modern di Kota Palembang, Sumatera Selatan, mulai menjual minyak goreng kemasan seharga Rp14.000 per liter, Rabu (19/1/2022).



Pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng untuk jenis kemasan Rp14.000 per liter yang dimulai pada 19 Januari 2022 pukul 00.01 WIB.



Salah satu toko ritel modern di kawasan celentang Palembang, Alfarmart, mulai menjual minyak goreng kemasan merek MM dengan harga Rp14.000 per liter.



