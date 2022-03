Soal Anggaran, Komisi Informasi Minta Pemerintah Desa di Sulsel Transparan

ERA.id - Komisi Informasi (KI) Pusat meminta agar pemerintah desa transparan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).



Mengingat, Pemerintah Desa termasuk Badan Publik, berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Komisioner Bidang Regulasi Kebijakan Publik KI Pusat, M Syahyan dalam diseminasi dua peraturan KI yang difasilitasi KI Sulsel mengungkapkan, Peraturan KI No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan KI No 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.



