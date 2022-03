Cabuli Siswi SMA Hingga 9 Kali, Polisi Ringkus Pria di Luwu Utara Sulsel

ERA.id - IS (16 tahun) seorang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Luwu Utara (Lutra) menjadi korban pemerkosaan oleh pria berinisial BR (31 tahun). Ternyata, IS diperkosa sebanyak 9 kali di tiga tempat yang berbeda.



Kapolsek ITPU Jayadi membenarkan hal itu, saat konferensi pers di Aula Makopolsek Sukamaju Polres Luwu Utara, Rabu (30/3/2022) kemarin.



“Pelaku menyetubuhi IS sebanyak 9 kali, di tiga tempat yang berbeda,” katanya dari rilis yang diterima ERA.



Tag: luwu utara pencabulan