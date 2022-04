Viral Berfoto di Kawasan CPI Makassar Bayar Rp500 Ribu, Pemprov Sulsel Buka Suara

ERA.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan tidak ada pungutan biaya untuk selfie ataupun prewedding di area rea kawasan Center Point of Indonesia (CPI) yang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel.



"Area kawasan Center Point of Indonesia (CPI) milik pemprov Sulsel, tidak ada dikenakan biaya atau punggutan untuk publik. Tetapi untuk (kawasan kewenangan) CitraLand City Losari mereka ada kebijakan khusus oleh manajemen," jelas Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sulsel, Since Erna Lamba, Minggu (17/4/2022).



Gubernur Sulsel pun telah berkoordinasi dengan pihak CitraLand City Losari yang berada di kawasan CPI. Di mana dari hasil koordinasi itu, diketahui tarif biaya itu untuk foto prewedding di area privat milik CitraLand City Losari.



Tag: center point of indonesia cpi makassar lahan reklamasi makassar lahan reklamasi cpi gubernur sulsel Andi Sudirman Sulaiman kawasan pantai losari makassar Sulsel