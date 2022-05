Pelaku Vandalisme di Kota Solo Ditangkap, Gibran: Masih Anak Kecil

ERA.id - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka geram dengan munculnya kembali tindakan vandalisme di Fly Over Purwosari. Sayangnya baru satu pelaku yang tertangkap.



”Iya sudah ketangkap. Nganyelke. (yang belum tertangkap) nanti biar dicari Satpol PP, masih anak kecil,” katanya pada Senin (16/5/2022).



Ia mengakui ada dua spot yang menjadi favorit tindakan vandalisme, yakni di Fly Over Purwosari dan Over Pass Manahan.



Tag: kota solo vandalisme Aksi Vandalisme Corat-coret