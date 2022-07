Polda Bali Gagalkan Penyelundupan 15 Penyu Hijau Hidup, Pelaku Ngaku Dibayar Rp700 Ribu per Ekor..

ERA.id - Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali menggagalkan penyelundupan 15 ekor penyu hijau hidup yang diangkut ke Pantai Sumurkembar, Gilimanuk untuk dibawa ke pengepul di Denpasar.



Penyelundupan satwa yang dilindungi itu dilakukan dua warga Bali berinisial AS dan G, masing-masing berperan sebagai sopir dan kernet, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu saat jumpa pers di Markas Komando (Mako) Ditpolairud Polda Bali, di Denpasar, Jumat.



Ia menyampaikan dua penyelundup itu telah ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 40 ayat (2) juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 7/1999 juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi juncto Pasal 55 KUHP.



Tag: polda bali penyelundupan penyu hijau penyu hijau bali