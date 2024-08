Aktor Hollywood Bakal Jadi Pengisi Suara di Film Animasi Ajisaka

ERA.id - Film animasi Ajisaka: The King and The Flower of Life yang sedang digarap oleh Universitas Amikom Yogyakarta melalui MSV Studio bakal diramaikan dengan pengisi suara dari sejumlah aktor Hollywood.

Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, M Suyanto mengatakan, ada tiga bintang Hollywood, yakni John Cusack, Lucy Liu, dan Anna Gasteyer yang suka dan tertarik mengisi suara karakter dalam film.

"Yang suka banyak, lebih dari sepuluh bintang top Hollywood suka, tetapi masalahnya kan kita butuh waktu produksinya cepat," ujarnya seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan proses produksi film animasi yang diangkat dari cerita lokal Tanah Air tersebut saat ini sudah hampir rampung dan untuk pascaproduksi bakal digarap Paramount Pictures.

Pengerjaan film itu melibatkan profesional, alumnus, serta para mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) AMIKOM Yogyakarta dengan Suyanto sebagai produser sekaligus penulis cerita.

Selain jalan cerita dan proses animasi yang bagus, menurut dia, para bintang Hollywood turut memuji original soundtrack film yang akan diisi oleh finalis America's Got Talent (AGT) 2023 Putri Ariani.

Suyanto bahkan menulis sendiri lirik lagu berjudul "Perfect Love" sebagai salah satu original soundtrack film animasi itu.

Menurut dia, film dengan biaya produksi mencapai 15 juta Dolar AS itu tengah dilirik sejumlah perusahaan film besar, seperti Warner Bros, Walt Disney, serta Universal dan ditargetkan tayang di layar lebar pada akhir 2024.

"Kita akan pilih mana yang penawarannya paling tinggi," ujar dia.

Sebelumnya, MSV Studio Amikom Yogyakarta juga memproduksi film animasi "Battle of Surabaya" (November 10th) yang sukses menyabet Best Animation Feature dari Hollywood International Moving Pictures Film Festival (HIMPFF).

Menurut dia, film yang ia produseri bersama Aryanto Yuniawan itu menjadi pintu masuk bagi Film Animasi "Ajisaka: The King and The Flower of Life" menembus pasar Hollywood.

"Itu pintu masuknya. Kemudian saya datang ke Hollywood, dan bertanya bagaimana film Indonesia bisa masuk pasar Amerika Serikat dan disebarkan atau didistribusikan ke seluruh dunia," kata dia.

Film Ajisaka: The King and the Flower of Life menceritakan tentang kisah fiksi dari zaman kuno saat dunia dihuni oleh tiga ras: manusia, Raksha (raksasa), dan Vidya (setengah manusia, setengah malaikat).

Raksha memegang kekuasaan atas populasi manusia yang diperbudak. Ajisaka dari ras manusia biasa kemudian muncul untuk mengakhiri pemerintahan brutal Raja Raksha dengan bantuan seorang Vidyan.