Film Kungfu Panda 4 Bertabur Bintang Ternama, Ini Daftar Pengisi Suaranya

ERA.id - Film animasi populer Kung Fu Panda 4 rencananya kini sudah ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia sejak 3 Maret 2024.

Film ini akan menyuguhkan petualang Po yang seru dan menantang kepada penonton. Simak pengisi suara film Kungfu Panda 4 di bawah ini.

Film ini memiliki durasi 1 jam 34 menit Kung Fu Panda 4 dan digarap oleh sutradara Mike Mitchell dan Stephanie Stine. Mike Mitchell juga pernah terlibat dalam kartun populer lainnya seperti Trolls, Alvin and the Chipmunks, serta Shrek Forever After.

Selanjutnya, Stephanie Stine yang juga pernah terlibat dalam film animasi Raya and the Last Dragon, How to Train Your Dragon: The Hidden World, dan Big Hero 6: The Series. Selain digarap oleh sutradara kondang, sejumlah aktor populer Hollywood juga ikut berkontribusi dalam film ini.

Sejumlah aktor ternama diketahui menjadi pengisi suara karakter dalam Kung Fu Panda 4, di antaranya Jack Black, Awkwafina, Ke Huy Quan, hingga Jackie Chan. Bagi para penggemar kisah Kung Fu Panda, tentunya film ini sangat dinantikan.

Awkwafina diketahui akan menjalankan peran sebagai karakter baru dalam film Kung Fu Panda 4. Karakter tersebut menurut info bernama Zhen dan menjadi pesaing Po yang memiliki potensi untuk menggantikannya sebagai Prajurit Naga.

Adapun premis dari Kung Fu Panda 4 berkisah tentang perjalanan Po setelah ditetapkan sebagai Pemimpin Spiritual Lembah Damai. Ia juga harus mengumpulkan dan melatih prajurit naga baru dengan tantangan eksistensi penyihir jahat.

Kungfu Panda 4 (Pixabay)

Sinopsis film Kung Fu Panda 4

Berdasarkan kisah sebelumnya, Po (Jack Black) berhasil menaklukkan penjahat kelas dunia dan ia harus menjalani tugasnya sebagai pemimpin spiritual di Lembah Damai. Sebagai seorang pemimpin, tentu saja Po akan melalui banyak ujian dan tidak selalu damai.

Po kembali mendapatkan musuh baru yang memiliki julukan nama “The Chameleon” (Viola Davis). Chameleon dikenal sebagai penyihir jahat yang mempunyai kemampuan menyerap semua kekuatan dari penjahat yang ia panggil.

The Chameleon juga menguasai kekuatan mengubah wujudnya menjadi makhluk yang kekuatannya ia serap. Itulah yang menyebabkan Po harus meneruskan perjalanannya untuk membasmi penjahat tersebut.

Dari perjalanannya tersebut, Po bertemu dengan Zhen (Awkwafina), seekor rubah yang dikatakan akan ikut membantu Po dan berpetualang bersamanya.

Pengisi suara film Kung Fu Panda 4

Melansir IMDb, di bawah ini adalah daftar pengisi suara film Kung Fu Panda 4:

Jack Black sebagai Po. Awkwafina sebagai Zhen. Viola Davis sebagai Chameleon. Ian McShane sebagai Tai Lung. Ke Huy Quan sebagai Han. Dustin Hoffman sebagai Shifu. James Hong sebagai Mr. Ping. Bryan Cranston sebagai Li. Ronny Chieng sebagai Fish. Lori Tan Chinn sebagai Granny Boar. Jackie Chan sebagai Monkey. Cece Valentina sebagai Den Bunny.

Demikianlah ulasan mengenai artis-artis yang menjadi pengisi suara Film Kung Fu Panda 4. Persiapkan diri Anda untuk menonton film ini ya!

