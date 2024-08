Azizah Salsha Diduga Selingkuh, Coach Justin hingga Fans Timnas Ramai-ramai Dukung Arhan

ERA.id - Pratama Arhan kini banjir dukungan usai sang istri, Azizah Salsha diduga berselingkuh. Dukungan kepada Arhan ini diberikan oleh penggemar Timnas sepak bola Indonesia hingga Coach Justin ikut bersuara.

Melalui unggahan Instagramnya, Coach Justin membagikan fotonya bersama Pratama Arhan. Ia menyematkan keterangan tagar #ISTANDWITHARHAN pada foto tersebut.

Kemudian pada unggahan selanjutnya, Coach Justin menjelaskan mengapa ia membuat tagar tersebut. Ia mengatakan bahwa Arhan adalah salah satu aset negara untuk Timnas Indonesia.

“Gue mau jelaskan kenapa gue bikin hastag I stand with Arhan. Karena untuk gue, Arhan itu adalah aset negara, kita butuhkan untuk Timnas Indonesia,” ungkapnya.

Coach Justin mengatakan mendukung Arhan agar ia bisa tampil maksimal di kualifikasi untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar dalam waktu dekat. Coach Justin berharap dukungan tersebut bisa membuat Arhan tetap fokus dengan latihannya, meskipun masalah sang istri tengah ramai dibicarakan.

“Jadi timnas butuh dia, dia butuh timnas. Dan kita semua fans sepak bola, fans timnas pengin lihat Arhan tampil optimal. Dengan kasus ini, ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat dan bisa tetap tampil optimal di kualifikasi Piala Dunia 2026,” jelasnya.

Selain Coach Justin, Pratama Arhan juga menerima dukungan dari masyarakat Indonesia yang penggemar setia Timnas Indonesia. Banyak yang berharap Arhan bisa fokus bermain di pertandingan mendatang saja dan mengaku tidak terlalu peduli dengan kehidupan pribadinya.

“Betul Kochi! Seperti di postingan akun kamu yang fokus mendukung Arhan untuk karir sepakbolanya dan Timnas Indonesia, untuk urusan pribadi kami tak akan ikut campur. Keep fighting Arho!” komentar netizen.

“Ultras lanang stand with Arhan. Semangat bang Arhan, suporter Timnas always with you,” kata yang lain.

“Iya bener gw juga mikirnya dampak ke timnas doang, makanya gw prihatin sama Arhan,” tambah yang lainnya.

Sementara itu, terkait isu perselingkuhan, Azizah Salsha dan Pratama Arhan belum memberikan klarifikasi apa pun hingga saat ini. Meski demikian, Arhan masing mengunggah foto pernikahannya dengan Azizah di Instagramnya pada Rabu (21/8/2024).