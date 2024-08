Asyik Liburan Hingga Belanja Kebutuhan Bayi di Amerika, Kaesang dan Erina Gudono Dibanjiri Hujatan

ERA.id - Kaesang Pangarep dan Erina Gudono kini dibanjiri hujatan usai keciduk tengah asyik liburan hingga belanja kebutuhan bayi untuk anaknya yang segera lahir di Amerika Serikat (AS).

Diperkirakan anak mereka akan lahir pada September mendatang. Saat berada di sana, mereka menyusuri tiap toko yang menjual kebutuhan calon buah hatinya.

Selain liburan, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memperlihatkan stroller bayi pilihannya berwarna cokelat dengan material kulit berdesain elegan seharga puluhan juta. Berdasarkan hasil penelusuran, stroller itu keluaran dari brand Mima.

Baby stroller tersebut dari bran Mima Xari Max Stroller, dibanderol 1.349 dolar AS atau stara Rp20 jutaan. Ditambah lagi, tempat belanja Erina Gudono dan Kaesang dikenal sebagai kawasan elit, bernama Rodeo Drive, Beverly Hills.

"Baby stuff shopping," bunyi keterangan, dikutip dari akun Instagram story-nya.

Erina Gudono juga melakukan pelesir menggunakan jet pribadi Gulfstream 200 bersama suami dan sang kakak. Erina Gudono juga menggunakan transportasi jet pribadi yang merogoh kocek sebesar 5.950 USD per jam atau Rp92,2 juta.

Momen yang menjadi sorotan adalah Salah satunya adalah ketika membeli satu roti yang harganya Rp400 ribu dan menurut Kaesang sangatlah mahal. Erina menyebut Kaesang protes dengan harga sepotong roti tersebut.

"Mas Kaesang: "Mahal banget roti 400ribu"," tulis Erina Gudono.

Diketahui, Erina Gudono tengah berada di Amerika Serikat untuk memulai orientasi program S2 Master of Science di Fakultas Social Policy and Practice (SP2) di University of Pennsylvania (UPenn). Erina melanjutkan sekolah S2 saat dirinya sedang hamil anak pertama. Usia kandungannya kini sudah menginjak trimester ketiga.

Sayangnya, banyak netizen yang justru menghujat Kaesang dan Erina Gudono. Hal ini terungkap dari kolom komentar Instagram. Mereka menghujat Kaesang dan Erina yang dianggap foya-foya saat berada di Amerika.

"Negara lagi kacau gara-gara suami dan mertua lo, lo masih aja update story foya-foya di luar negeri! Btw ada beberapa orang yang spill di Twitter katanya lo bau ketek. Nggak sadar ya? Pantesan urusan negara aja lo nggak sadar," komentar akun @siwu****.

"Aku rasa Erina tidak peduli juga rakyat Indonesia mau komentar apa tentang keluarganya. Dari updatean Insta Story pun kelihatan, dia menikmati apa yang terjadi," tulis akun @sl***.

"Asyiknya makan roti Rp400 ribu. Sementara di Indo honorer aja 3 bulan udah dapet segitu." kata akun @_fidd****.

Dunia politik di Indonesia sedang tidak sedang baik-baik saja. Gelombang demo di DPR, KPU dan MK bakal berlangsung 22-23 Agustus 2024.

Tak hanya itu, kata kunci Peringatan Darurat dan tagar #KawalPutusanMK juga merajai trending topic. Kini masyarakat ramai menggaungkan video berisikan narasi peringatan darurat di media sosial.

Diketahui video tersebut berlatarkan warna biru dan terdapat gambar lambang garuda. Peringatan Darurat ini merupakan bentuk protes rakyat pada sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menolak putusan MK terkait syarat usia calon gubernur, dan tetap memberikan karpet merah kepada Kaesang Pangarep.

Baleg DPR tetap menyepakati batas usia cagub-cawagub merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA), yakni minimal 30 tahun sejak pelantikan kepala daerah terpilih.

Kesepakatan itu kembali membuka peluang Ketua Umum PSI itu untuk berlaga di Pilkada Serentak 2024 di level provinsi alias pilgub.