Dianggap Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat, Erina Gudono Viral di Medsos Dikaitkan dengan Sosok Marie Antoinette

ERA.id - Istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono mendadak viral di media media sosial. Menantu Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ini ramai diperbincangkan setelah mengunggah kegiatannya selama berada di Amerika Serikat.

Erina Gudono dianggap terlalu mengumbar gaya hidup mewah di tengah rakyat yang tengah memperjuangkan keadilan dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.

Selain mengunggah jalan-jalan bersama Kaesang di kawasan elit Rodeo Drive, Erina juga asyik belanja perlengkapan bayi, seperti stroler seharga Rp21 juta. Diketahui Erina tengah hamil anak pertama Kaesang.

Tak sedikit netizen menganggap jika kegiatan belanja Erina di Amerika Serikat terlalu hedon. Apalagi ketika mengetahui harga sepotong roti yang dimakannya seharga Rp400 ribu yang dibeli suaminya.

Bahkan istri Kaesang Pangarep itu dinilai punya kemiripan dengan sosok Marie Antoinette. Putri bungsu dari Kaisar Romawi Suci Francis I dan Maria Theresa yang hidup pada tahun 1774-1793. Marie menikah tahun 1770 dengan anak Louis XV yang nantinya akan jadi penerus takhta kerajaan Prancis.

Pernikahan ini konon sarat dengan tujuan diplomatik. Ketika sang suami naik takhta sebagai Louis XVI, maka Marie pun menjadi ratu. Louis XVI sendiri adalah raja terakhir sebelum revolusi Prancis.

Diketahui setelah menjadi Ratu, Marie disebut seringkali membuat kesalahan yang membuat rakyat Prancis marah. Belum lagi sifat sembrononya dalam mengelola keuangan, Marie jadi dikenal sebagai sosok ratu yang boros dan menghabiskan banyak uang negara hingga menimbulkan utang.

Disebutkan setelah kehilangan dua buah hatinya, Marie lebih sering pergi ke pesta untuk menghibur diri. Setelahnya, Marie jug mulai menghamburkan uang demi hal-hal yang tidak penting termasuk untuk mengubah penampilannya.

Marie Antoinette (Wikipedia)

Marie sendiri diketahui senang mengoleksi gaun mewah dari kain sutra, dan harganya sangat mahal. Demi memenuhi gaya hidupnya yang hedon itu, Marie memakai uang pajak rakyat.

Pada zaman Revolusi Prancis, Marie Antoniette juga tidak terlalu peduli dengan kesengsaraan pada petani Prancis. Hal inilah yang membuatnya mengolok-olok kemampuan finansial mereka dengan perkataan 'let them eat cake'. Harga kue dianggap lebih tinggi daripada roti. Ketika itu ada frasa 'let them eat cake' di zaman Marie Antoniette.

Dua hal itulah yang memicu keributan di media sosial hingga Erina Gudono dianggap mirip dengan Ratu Marie Antoniette.