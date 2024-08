Terang-terangan Ada di Barisan Pemerintah, Followers Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Berkurang, Mulai Ditinggal Pengikut?

ERA.id - Keberadaan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, serta sejumlah artis dan influencer yang selama dekat dengan pemerintah dipertanyakan publik ketika seruan "Peringatan Darurat" viral. Orang-orang yang sangat berpengaruh di media sosial ini tidak ikut memposting seruan tersebut.

Selama aksi demonstrasi penolakan UU Pilkada 2024 dan putusan MK di depan gedung DPR/MPR kemarin, Kamis (22/8/202), seruan untuk memboikot dan meninggalkan Raffi dan Gigi pun berseliweran di jagat maya.

"Bajingan² influencer ini juga harus ditangkap dan dimiskinkan, dia bagian dari Kelompok yang merampok dan makan Uang Rakyat!," tulis akun @Jogjamenyapa di akun X.

Bahkan di kolom komentar akun Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, @raffinagita1717 netizen ramai mengomentari kemana sosoknya di tengah situasi negara yang sedang genting.

"Di saat artis2 lain bersuara dan ikut berdemo. Cuma raffi yg hidup nya adem," tulis salah satu akun.

"Caranya unfollow and jangan nonton youtube dia lagi. He is nothing without you guys. Pleaseee pinter yaaa kali ini. Negara kita lagi sakit," sahut akun lain.

"Efek kmren diajak Jokowi ke IKN jadi sekarang ngumpet dulu," tulis netizen.

Setelah aksi demo gabungan dari berbagai elemen di gedung DPR RI menghasilkan bahwa RUU Pilkada batal disahkan dan Putusan MK soal aturan pemilu yang sah digunakan, beberapa artis di atas baru muncul di media sosial.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina alias Gigi misalnya yang mengunggah pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menyatakan revisi RUU Pilkada batal disahkan.

"Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan, oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan JR MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," tulis Sufmi Dasco Ahmad dalam kicauannya.

Raffi Ahmad mengunggah tangkapan layar cuitan Dasco tanpa menuliskan apapun. Ayah dua anak ini hanya menyematkan lambang Indonesia dan emoji love.

Banyak yang kecewa dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina karena mengunggah pengumuman itu masih dengan embel-embel Prabowo - Gibran. Hingga akhirnya banyak netizen yang memutuskan untuk unfollow akun Instagramnya. Benar saja, Raffi kehilangan puluhan ribu pengikut.

Pengikut Instagram Raffi sebelumnya berjumlah 76.233.782 dan kini tinggal 76.195.069. Meski tak terlihat perubahannya, namun netizen ternyata berkomitmen dengan ucapannya untuk meninggalkan akun pasangan yang menikah 17 Oktober 2024.