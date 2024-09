Sudah Buat Nikita Mirzani Sakit Hati, Lolly Malah Pamer Malam Mingguan dengan Vadel Badjideh

ERA.id - Putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasseru Asry atau biasa dikenal Lolly pamer asyik malam mingguan dengan Vadel Badjideh di sebuah restoran.

Padahal, belum lama ini perempuan kerap disapa Nikmir ini terang-terangan menangis dan mengaku sakit hati dengan sikap Lolly.

Mantan istri Dipo Latief ini juga membenarkan kabar Lolly hamil dan aborsi. Ibu anak tiga ini mengatakan Lolly hamil dari anak Vadel Badjideh. Akan tetapi, Vadel tak bertanggung jawab. Vadel juga sempat membuat pernyataan dirinya dan Lolly sudah putus.

Kini, Lolly dan seleb TikTok yang kerap berjoget-joget ria ini pamer menghabiskan waktu bersama. Dalam foto itu, Lolly tampil tertutup dengan mengenakan hijab. Mereka berselfie sembari memasang tampang lucu seolah-olah sedang mengejek. Vadel Badjideh mengunggah foto tersebut menambahkan 3 emoji wajah meledek.

Mantan kekasih Sean Alexander ini membagikan ulang unggahan Vadel Badjideh. Ia menyebut Vadel adalah pria satu-satunya di hatinya.

"My one and only," tulis Lolly yang ditambahkan dengan emoji kecupan.

Tak hanya itu, Lolly juga terlihat menghadiri perayaan ulang tahun keponakan Vadel. Gegara hal itu, Vadel dan Lolly pun bertemu dan berfoto bareng.

Sebelumnya, bintang film Comic 8 ini membenarkan pernyataan asistennya, Mail soal Lolly hamil dan aborsi lewat siaran langsung atau live Instagram.

Nikita memperlihatkan reaksi sedih dan menangis usai mengetahui putrinya sempat hamil dan langsung lakukan aborsi. Perempuan berusia 38 tahun ini ini mengaku sakit hati dengan Lolly.

"Sakit hati saya. Saya membesarkan dia dengan sepenuh hati, tapi itu anak memilih menghancurkan hidup anak itu sendiri beserta laki-laki bi**** si tukang semir itu," ujar Nikita Mirzani, saat siaran langsung di akun Instagram-nya.

"Jangan kalian salahkan saya lagi. Itu salah kalian juga, kalian selalu mensupport. Padahal kalian tidak tahu di balik hijabnya itu ada masalah yang dia sembunyikan begitu besar," lanjutnya.

Nikita Mirzani mengaku dirinya tahu di mana lokasi Lolly mengecek kandungan hingga aborsi. Ia menegaskan tak pernah mau menjadikan gadis berusia 17 tahun sebagai perempuan nakal.

"Sampai anak itu (bingung) sendiri, dan akhirnya memutuskan aborsi. Saya tahu dia aborsi di mana. Saya tahu dia cek kandungan di mana. Kalau kalian bilang, anak itu cerminan orangtua, tidak ada orangtua yang menginginkan anak jadi bejat," tuturnya.

Nikita Mirzani menyebut Lolly sudah hamil sejak bulan lalu, tepatnya pada Juli 2024. Tetapi, ia memilih bungkam dan menahan rasa sakit hatinya.

"itu anak hamil dari bulan lalu (Juli), saya diam, hati saya hancur." katanya.