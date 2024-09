Adele Kembali Ungkap Rencana untuk Rehat dari Bermusik dalam Waktu Lama

ERA.id - Penyanyi ternama Adele baru saja menyelesaikan konser residensinya di Munich, Jerman, pada Minggu (1/9/2024). Pada akhir konsernya, Adele kembali mengungkap tentang rencananya untuk rehat kegiatan bermusiknya dalam waktu yang lama.

Awalnya Adele merenungi beberapa tahun terakhir ia disibukkan dengan konser residensinya di Las Vegas dan Munich. Ia mengaku menikmati setiap waktu yang ia habiskan di konser tersebut bersama para penggemar.

“Saya bukan penampil yang paling nyaman, saya tahu itu, tetapi saya terampil dalam hal itu. Saya benar-benar menikmati tampil selama hampir tiga tahun sekarang, yang merupakan masa terlama yang pernah saya lakukan dan mungkin yang terlama yang akan pernah saya lakukan,” kata Adele dilansir dari NME, Senin (2/9/2024).

Usai dari Munich, Adele masih memiliki sisi 10 konser residensi di Las Vegas, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan rangkaian terakhir konsernya itu, ia mengaku akan istirahat untuk waktu yang lama dan tidak melihat penggemar.

“Setelah itu, saya tidak akan melihat kalian untuk waktu yang sangat lama,” ungkapnya.

Meski demikian, pelantun lagu “All I Ask” itu mengaku akan mengingat para penggemar yang setia menunggu dan mendukungnya selama masa istirahatnya yang panjang. Ia beristirahat juga karena ingin menikmati kehidupan pribadinya.

“Saya akan menyimpan kalian di hati saya selama masa rehat saya, dan saya akan berfantasi tentang pertunjukkan ini dan pertunjukkan apa pun yang telah saya lakukan selama tiga tahun terakhir. Itu luar biasa, saya hanya butuh istirahat,” jelasnya.

“Saya telah menghabiskan tujuh tahun terakhir membangun kehidupan baru untuk diri saya sendiri, dan sekarang saya ingin menjalaninya,” pungkas Adele.

Sebelumnya, pada beberapa bulan lalu Adele juga sudah mengisyaratkan keinginannya untuk rehat bermusik. Ia mengaku tak akan merilis lagu baru dalam waktu dekat dan akan rehat karen lelah setelah menjalani puluhan konser.

Sementara itu, konser residensi Weekend With Adele diadakan di The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas sejak November 2022. Sepanjang November 2022 hingga Maret 2023, ia sudah menggelar 34 konser residensi.

Konser tersebut kemudian diperpanjang dengan total 34 konser lagi. Setelah selesai, Adele kembali memutuskan memperpanjangnya dengan 32 konser yang dijadwalkan berakhir pada November 2024.

Di sela konser residensinya di Las Vegas, ia juga mengadakan konser residensi di Munich, Jerman, dengan total 10 pertunjukkan. Konser ini akan dimulai pada 2 Agustus hingga 31 Agustus 2024 mendatang.