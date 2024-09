Camila Cabello Siap Menyapa Penggemar dengan Single Baru "Godspeed"

ERA.id - Penyanyi Camila Cabello bersiap menyapa penggemar dengan singel musik barunya berjudul ‘Godspeed’.

Single ini kabarnya bakal dirilis di album "The Magic City Edition of C, XOXO" yang akan hadir pada hari Jumat (6/9/2024).

“Saya berharap Anda baik-baik saja, tetapi jauh dari saya,” tulis bintang pop berusia 27 tahun itu di Instagram seperti dikutip Billboard seperti dikutip Antara.

Klip singkat tersebut memperlihatkan penyanyi “I Luv It” itu berenang di kolam air yang gelap sambil mengenakan gaun perak berkilau.

“Selalu ada cerita untuk diceritakan. Beberapa lagu baru untuk malam Anda di Magic City,” tulisnya di unggahan kedua saat mengumumkan album deluxe tersebut.

Pengumuman Cabello muncul setelah teori yang belum dikonfirmasi album keenam Sabrina Carpenter yang baru saja dirilis, “Short n’ Sweet” berisi lagu-lagu tentang kemungkinan cinta segitiga antara dirinya, Cabello, dan Shawn Mendes.

Carpenter dan Mendes terlihat menghabiskan waktu bersama pada Februari 2023, setahun setelah penyanyi "In My Blood" itu putus dari Cabello pada November 2021.

Hanya dua bulan kemudian, Cabello dan Mendes terlihat menghidupkan kembali asmara mereka di Coachella.

Lagu-lagu di album Carpenter, termasuk "Coincidence," "Sharpest Tool" dan "Taste," semuanya tampaknya mengikuti alur cerita tentang seorang kekasih yang menghidupkan kembali asmaranya dengan mantan pacarnya.

Visual "Taste" yang sesuai dibintangi oleh Jenna Ortega, yang menurut penggemar dipilih untuk mewakili Cabello dalam klip tersebut.

Cabello juga tampaknya menambah panasnya suasana, dengan baru-baru ini membagikan TikTok yang bernyanyi bersama lagunya sendiri, "June Gloom," yang menampilkan lirik: "Dia keren, aku dengar/ Tidak akan bertindak terkejut, aku melihat gambarnya/ […] Jika dia begitu menakjubkan, mengapa kamu ada di sisi kota ini? / Jika kamu sangat menyukainya, apa yang kamu coba cari tahu di sini?".

Cabello merilis album keempatnya, C, XOXO, pada bulan Juni. Album ini berisi 14 lagu, dua di antaranya merupakan kolaborasi dengan Drake. Proyek ini dipimpin oleh singel "I Luv It" dengan Playboi Carti dan "He Knows" dengan Lil Nas X.