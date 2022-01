Pasca Putus dengan Camila Cabello, Shawn Mendes Ngaku Kesulitan

ERA.id - Pengakuan mengejutkan mengenai dirinya diungkapkan oleh Shawn Mendes. Melalui unggahan video di Instagramnya, Shawn mengaku mengalami kesulitan setelah ia berpisah dengan mantan kekasihnya, Camila Cabello.



Pada awal video, Shawn mengucapkan terima kasihnya kepada para penggemar yang sudah mengapresiasi lagunya "It'll Be Okay", yang dirilisnya beberapa minggu usai putus dengan Camila. Kemudian ia mengakui bahwa mengalami kesulitan pasca putus, terlebih dalam penggunaan media sosial.



"Saya hanya ingin membuat sedikit video dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah terhubung dengan 'It'll Be Okay' dan memposting video," ucapnya.



Tag: Shawn Mendes Camila Cabello