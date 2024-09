Selain Anggota Baru, Linkin Park Sekaligus Rencanakan Jadwal Konser Tur

ERA.id - Grup band asal Amerika Serikat, Linkin Park mengumumkan dua anggota baru, yakni Emily Armstrong dan Colin Brittain.

Pengumuman itu pun dibarengi dengan album sekaligus jadwal konser tur dunia yang bakal digelar pada 11 September 2024.

Melalui siaran streaming, Linkin Park mengumumkan Emily Armstrong yang sebelumnya bergabung dengan Dead Sara untuk menggantikan mendiang Chester Bennington, serta penulis lagu sekaligus penabuh drum baru Colin Brittain yang menggantikan Rob Bourdon.

Kini, Linkin Park terdiri atas formasi baru yang digawangi oleh Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong, dan Colin Brittain.

Album baru bertajuk "From Zero" kabarnya bakal dirilis pada 15 November 2024. Album ini akan menjadi album pertama mereka sejak perilisan "One More Light" pada tahun 2017, dan merupakan album terakhir yang menampilkan mendiang vokalis Chester Bennington.

Sebelum merilis album "From Zero", Linkin Park telah merilis single "The Emptiness Machine" dan sudah dapat didengar di berbagai platform streaming musik. Single tersebut akan menjadi lagu utama di album "The Emptiness Machine" dalam formasi baru Linkin Park.

Selanjutnya, Linkin Park siap untuk menggelar tur dunia "From Zero" di enam titik di seluruh dunia pada bulan September dan November 2024. Tur akan dimulai di Kia Forum, Los Angeles, Amerika Serikat pada tanggal 11 September mendatang.

Setelah itu, Linkin Park akan menggelar tur di New York (Amerika Serikat), Jerman (Eropa), London (Eropa), Korea Selatan, dan Kolombia (Amerika Selatan) sepanjang bulan September dan November 2024.

Pra-penjualan tiket konser untuk klub penggemar Linkin Park akan dimulai pada 6 September 2024. Sementara tiket untuk umum akan dibuka pada 7 September 2024 melalui laman situs resmi Linkin Park.