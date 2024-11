Linkin Park Resmi Konser di Indonesia, Catat Jadwal Penjualan Tiketnya

ERA.id - Grup musik asal Amerika Linkin Park secara resmi menggelar tur dunia di Indonesia. Indonesia akan menjadi negara satu-satunya di Asia Tenggara yang disinggahi oleh Linkin Park.

Live Nation, TEM Presents, dan PK Entertainment mengumukan jadwal resmi tur dunia Linkin Park di Indonesia pada 16 Februari 2025. Mike Shinoda Cs akan menghubur para penggemar Tanah Air di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.

"Kembali ke tur adalah pengalaman yang luar biasa. Dukungan dari para penggemar sungguh luar biasa, dan kami siap membawa energi ini lebih jauh ke seluruh dunia," kata Mike Shinoda dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (26/11/2024).

Konser bertajuk Linkin Park: From Zero World Tour 2025 itu seraya merayakan perilisan album terbaru mereka bertajuk From Zero. Kedatangan Linkin Park ke Indonesia ini yang pertama terjadi sejak 13 tahun lalu.

"FROM ZERO adalah babak baru bagi kami, dan kami sangat bersemangat untuk membagikannya kepada semua orang dalam skala yang lebih besar," imbuh Mike.

Terkait penjualan tiket tur dunia Linkin Park, promotor akan membagi ke beberapa jadwal penjualan, yang dimulai dari LPU Legacy Presale pada 2 Desember 2024, yang dibuka pukul 10.00-23.59 WIB.

Kemudian, LPU Passport Plus Presale akan dimulai pada hari yang sama, mulai pukul 12.00-23.59 WIB. LP Newsletter Presale akan dimulai pada 3 Desember 2024, mulai pukul 10.00-23.59 WIB, dan diikuti dengan Penjualan Umum (General On Sale) yang akan dimulai pada 4 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.