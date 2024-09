SEVENTEEN Siap Gelar Konser di Indonesia pada Februari 2025

ERA.id - Grup idol asal Korea Selatan, SEVENTEEN, siap menyapa para penggemar di Indonesia dalam rangkaian tur konser mereka, "SEVENTEEN (RIGHT HERE) WORLD TOUR IN ASIA," yang akan digelar pada 8 Februari 2025 di Jakarta.

“Salam, ini adalah PLEDIS Entertainment. SEVENTEEN akan menggelar tur konser di Asia, termasuk di Indonesia pada 8 Februari 2025 di Jakarta,” demikian pernyataan resmi dari agensi SEVENTEEN, PLEDIS Entertainment, melalui akun Weverse mereka pada hari Rabu.

Tur konser ini akan membawa SEVENTEEN ke beberapa negara di Amerika Serikat dan Asia Timur pada tahun 2024, dan berlanjut ke Asia Tenggara pada 2025. Mereka akan memulai tur di Bulacan, Filipina pada 18 - 19 Januari, diikuti Singapura pada 25 Januari, Jakarta pada 8 Februari, dan Bangkok, Thailand pada 15 Februari 2025.

Saat ini, agensi maupun promotor belum mengumumkan detail harga tiket maupun jadwal lengkap konser SEVENTEEN di Jakarta. Pembaruan informasi kemungkinan akan diumumkan dalam waktu dekat.

SEVENTEEN terakhir kali mengunjungi Indonesia pada Januari 2024 dalam acara Golden Disc Awards di Jakarta. Setelah tiga tahun absen menggelar konser tunggal, SEVENTEEN akan kembali bertemu dengan penggemar Indonesia dalam konser pada Februari 2025.

SEVENTEEN sebelumnya sukses menyelesaikan aktivitas dan tur stadion mereka pada musim semi lalu dan kini tengah mengerjakan mini album ke-12 yang dijadwalkan rilis pada Oktober 2024. Lagu-lagu dari album terbaru ini akan dibawakan dalam tur dunia "SEVENTEEN (RIGHT HERE) WORLD TOUR" yang mencakup Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Asia. Selain itu, SEVENTEEN juga akan menggelar tur dome dan merilis single album di Jepang.

Namun, dalam tur dan promosi comeback kali ini, anggota SEVENTEEN, Jeonghan, tidak akan ikut berpartisipasi. Selain Jeonghan, Jun juga tidak akan terlibat dalam promosi album dan tur dunia di tahun 2024. Meski demikian, 11 anggota SEVENTEEN lainnya akan tetap menjalani promosi dan melaksanakan tur dunia pada tahun ini.