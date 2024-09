Putrinya Bawa Medali Emas dari World Scholar's Cup 2024, Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Ungkap Rasa Bangga

ERA.id - Pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia mengungkapkan rasa bangganya usai anak bungsunya, Queenesia Sabrina Sinathrya berhasil memenangkan medali emas dan perak dalam kompetisi World Scholar's Cup 2024.

Queenesia Sabrina Sinathrya dinyatakan lolos kualifikasi ke ajang berikutnya di Yale pada November 2024. Donna Agnesia merasa bersyukur atas pencapaian yang diraih Queenesia Sabrina Sinathrya.

"Blessed Sunday. Puji Tuhan hari ini bisa kumpul makan siang sama-sama untuk celebrate prestasi Sabrina & kaka Deewell," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @dagnesia.

Putri Darius dan Donna Agnesia bawa medali emas (Instagram/@dagnesia)

Pria berusia 45 tahun ini menyebut Queenesia Sabrina Sinathrya berhasil menyabet 2 medali emas dam 3 medali dalam ajang World Scholar's Cup tersebut. Hingga akhirnya, Sabrina lolos kualifikasi an lolos ke kompetisi di Yale.

"@sabrinasinathrya berhasil mendapat 2 gold & 3 silver di WSC Global Bangkok & qualified to Yale in November 2024," katanya.

Donna merasa bangga dan mengucapkan selamat atas penghargaan yang diraih oleh anaknya. Ia yakin segala usaha yang dilakukan putrinya tidak sia-sia.

"Congrats ya kaka Deewell & Chubbyna. Terus berproses dan raih prestasi yang lebih tinggi lagi," ungkapnya.

"Selalu percaya semua usaha tidak ada yang sia-sia & jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. We are so proud of you." tutupnya.