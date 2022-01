Usai Donna Agnesia Kabur, Isu Rumah Tangga Dikabarkan Retak, Darius Sinathrya: Perlu Banget Diceritain?

ERA.id - Kabar rumah tangga Donna Agnesia dan Darius Sinathrya kini berhasil menghebohkan publik. Banyak netizen yang menilai rumah tangga mereka tengah retak, lantaran Darius tengah mencari-cari Donna Agnesia dari rumah.



Namun, tak semua orang percaya. Ada pun yang merasa hal yang dilakukan Darius Sinathrya mencari-cari Donna Agnesia hanyalah sebuah gimmick belaka. Pasangan ini sudah 16 tahun menikah dan sampai sekarang jarang diterpa kabar miring.



Lewat Instagram pribadinya, Darius menyampaikan Donna sudah pulang dan ia merasa lega karena sang istri sudah ditemukan. Saat ditemui awak media, bintang film Night Bus ini akhirnya buka suara. Ia menegaskan sang istri kini sudah bertemu dengannya.

Darius Sinathrya (Foto: YouTube/Warkop Jurnalis)





Darius Sinathrya dan Donna Agnesia (Foto: Instagram/@darius_sinathrya)





"Lagi ada campaign saja sama Donna," ujarnya.



Sebelumnya, Darius mengatakan bahwa Donna menghilang, dan saat ini sudah ditemukan. Namun, Darius tidak menjelaskan alasan di balik menghilangnya sang istri.



"Finally Donna udah ketemu, untuk semua yang udah care dan nanyain apa yang terjadi beberapa hari belakangan, ada yang harus kita jelasin nanti malam 19.30," tulisnya.



Darius sangat dramatis mengumumkan bahwa Donna menghilang dan meminta bantuan netizen untuk mencarinya. Ia juga mengungkapkan rasa rindu yang mendalam terhadap istrinya itu.



"Bertahun-tahun selalu bareng, ke mana pun bareng. Kenapa harus gini sayang? Kamu ada di mana? Maafin aku ya, I miss you, miss your hugs and kisses. Bantu cari dong guys, Donna ada di mana," tulis Darius sambil mengunggah foto Donna.

Tag: Donna Agnesia Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Darius Sinathrya