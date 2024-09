Deretan Film Wajib Ditonton Selama Gelaran Jakarta World Cinema 2024

ERA.id - Festival film tahunan Jakarta World Cinema 2024 kembali hadir dengan deretan film-film berkualitas dari berbagai belahan dunia.

Tidak hanya ditayangkan di bioskop, KlikFilm juga menayangkan 32 judul film secara online, memberikan kesempatan kepada pecinta film untuk menikmati karya-karya unggulan dari rumah.

Beberapa film internasional yang wajib ditonton di antaranya adalah Hajjan, When The Waves Are Gone, 52-Hertz Whalez, The Queen of My Dreams, 20.000 Species of Bees, Jippie No More, The Nature of Love, The Echo, Blackbird Blackbird Blackberry, Pictures of Ghosts, dan Je'vida.

Film-film ini menghadirkan cerita beragam dari berbagai negara, menampilkan tema yang mendalam dan sinematografi yang memukau, yang menjadikannya sorotan dalam festival tahun ini.

Selain itu, ada juga film-film menarik lainnya berjudul City Of Wind, Tuesday, Silent Love, Amelia’s Children, Race for Glory: Audi vs Lancia (2 Win), Daddio, We Are Zombies, Cold, The Successor, Blind At Heart, In Viagigo, The Hotel, Desert, Peak Seasons, Hey! Viktor, Widow Clicquot, The Rooster dan In Flames.

Tidak hanya film-film baru, Jakarta World Cinema 2024 juga menghadirkan film-film klasik Indonesia yang telah direstorasi, dan hanya ekslusif bisa disaksikan secara online di KlikFilm. Beberapa di antaranya adalah Soerabaia 45 (1990), yang mengangkat perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan.

Lalu ada Putri Duyung (1985), sebuah film fantasi legendaris. Kemudian film Badai Jalanan (1988), yang menggambarkan kehidupan anak jalanan pada masanya.

“Festival ini adalah wujud nyata apresiasi terhadap dunia sinema, baik film-film internasional maupun karya lokal. Dengan adanya tayangan online di KlikFilm, kami ingin memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk menikmati festival ini tanpa batasan geografis,” ungkap Direktur KlikFilm, Frederica.

Jakarta World Cinema 2024 berlangsung selama seminggu, dari 21 sampai 28 September 2024 dan dapat diakses melalui platform streaming KlikFilm. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan film-film yang menginspirasi dan mengangkat berbagai tema yang relevan dengan kehidupan.