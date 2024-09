Evoria M Bloc Fest 2024 Hadirkan Parade Musik, Seni, Desain, Film, dan Fashion

ERA.id - Evoria M Bloc Fest yang berlangsung pada 27 September-6 Oktober 2024 menampilkan parade musik, seni, desain, film, dan fashion. Festival yang dibesut M Bloc Entertaiment bersama co-creator Evoria ini mengusung tema "Festival For the Next Big Things".

Festival ini sekaligus merayakan hari jadi M Bloc Space ke-5 pada 26 September. Sejak hadir pada 2019 silam, kawasan ini telah menjadi ruang kreatif publik dan melting pot komunitas untuk berjejaring di Jakarta.

Rangkaian acara dalam Evoria M Bloc Fest 2024 meliputi M Bloc Design Week (MBDW) (27 September-6 Oktober); serta M Bloc Music Festival, X Short, X Fashion, dan X OpenLab (27, 28, 29 September 2024).

Ada enam venue yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan M Bloc Fest 2024, yaitu M Bloc Live House, Creative Hall, Mini Gallery, Bloc Bar, LRS Stage hingga M Bloc Market.

“Memasuki tahun ketiganya, M Bloc Fest bersama Evoria #ExplorAja semakin memantapkan posisinya sebagai festival industri kreatif nasional yang terbuka bagi para pendatang baru dari berbagai skena kreatif. Komitmen utama kami adalah selalu menemukan bakat-bakat baru yang tengah berkembang, membantu memperkenalkan karya-karya terobosan mereka kepada media, profesional, hingga audiens yang lebih luas via Evoria M Bloc Fest," ujar Wendi Putranto, co-founder dan Program Director M Bloc Fest.

"Semoga dalam waktu tidak terlalu lama festival ini bisa menjadi mata rantai pasokan talenta dan karya bagi berbagai festival besar di tanah air, a festival for the next big things," lanjutnya.

Beberapa penampil yang meramaikan Evoria M Bloc Music Festival (MBMF) antara lain Voice of Baceprot (VOB), Dongker, Lips, Black Horses, Leipzig, Kuntari, Sunwich, White Chorus, Denny Frust, Rub of Rub, Adhitia Sofyan, Endah N Rhesa, Ghea Indrawari, Good Morning Everyne, MTAD, Tuantigabelas x Yacko, hingga Morfem.