Design Week Hingga Festival Musik Meriahkan M Bloc Fest 2023, Dimeriahkan Efek Rumah Kaca Hingga Oscar Lawalata

ERA.id - M Bloc Fest gelaran kedua ini secara berturut-turut akan diadakan festival desain M Bloc Design Week 2023 (23 September-8 Oktober 2023), festival budaya pop XNation (11-15 Oktober 2023), dan festival musik M Bloc Music Fest (14-15 Oktober 2023).

M Bloc Music Fest (MBMF) digelar selama dua hari pada akhir pekan, yakni 14 dan 15 Oktober 2023. Acara ini merupakan festival musik multi genre tahunan terkurasi yang mengutamakan penampilan para band/musisi pendatang baru yang potensial menjadi besar di masa depan.

Ada pun nama-nama band terkemuka yang akan tampil di acara M Bloc Fest 2023. Diantaranya adalah Perunggu, Lomba Sihir, Efek Rumah Kaca, SORE, Gugun Blues Shelter, Rumah Sakit dan Sisi Tipsi.

"Ini adalah perjalanan untuk menemukan next big thing dalam musik, art, and culture. Jadi, bersiaplah untuk berani eksplor ke dunia musik, kreativitas, dan inovasi. Like never before," ujar Edric Chandra, mewakili Evoria yang menjadi pendukung dalam festival ini, saat ditemui di Jl. Panglima Polim No.37, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (3/10/2023).

Konferensi pers M Bloc Fest 2023 (Foto: Era.id/Adelia)

"Ini bukan hanya soal saat ini. Ini tentang membentuk masa depan. Pada M Bloc Fest ini mereka menggabungkan musik, desain, budaya pop dan inovasi menjadi pengalaman eksplorasi yang mendalam," lanjutnya.

Sementara itu, M Bloc Design Week (MBDW) merupakan pameran lintas disiplin desain. Mulai dari arsitektur, fashion, desain grafis, desain produk, dan fotografi. Lebih dari 80 kolaborator/studio berperan serta memamerkan hasil karya atau produk desain.

MBDW 2023 mengusung tema "Daur Rupa" dengan berbagai program seperti pameran, workshop, talkshow dan pertunjukan musik mulai 23 September - 8 Oktober 2023 di M Bloc Space. Ada juga fashion designer Oscar Lawalata atau Asha Smarra Dara yang memamerkan karya daur ulang dari kain sisa. Sementara itu, Studio Onix memperlihatkan hasil olahan puntung rokok menjadi parabot kecil rumah tangga dan lainnya.

Lalu, Xnation merupakan festival budaya pop satu-satunya melibatkan kreator lokal di industri kreatif nasional dan digelar pada 11-15 Oktober 2023. Xnation akan menjadi arena mempertemukan dan menyatukan berbagai komunitas, profesional, pelaku industri, geeks dan nerds hingga kreator dari lini komik, gim, Manajemen Kekayaan Intelektual (IP), Animasi, hingga Art Toys atau mainan seni dibuat seniman atau desainer yang diproduksi sendiri maupun indepeden.

Kreator yang terlibat diantaranya adalah Faza Meonk, Tara Arts Jasmine Surkatty (komik gajelas), Afa (Tanduk Putih), Bryan Valenza (Beyondtopia), Dion Widhi Putri (KI Gentar), Pak Kardiman, Aruga (Komikin), Maghfirarre (Pengisi market), dan Rhoald Marcellius (The Pumpkin Bear) yang berpartisipasi dalam gelaran besar ini.

Konferensi pers M Bloc Fest 2023 (Foto: Era.id/Adelia)

"M Bloc Fest berkomitmen menjadi bagian kalender acara tahunan Jakarta yang berpengaruh dalam menampilkan talenta-talenta muda serta karya-karya terbaik para musisi, band, seniman, konten kreator hingga pelaku industri kreatif lokal dan nasional," beber Wendi Putranto, Program Director dan CO-Founder M Bloc Group.

M Bloc Fest berlangsung sejak 23 September lalu hingga 15 Oktober mendatang di M Bloc Space, Jakarta Selatan ini terdiri dari beberapa festival dengan berbagai jenis kegiatan dan turut diramaikan oleh para talenta teranyar hingga kawakan dari berbagai bidang industri kreatif. Ada lima venue berbeda di M Bloc Space yang menjadi lokasi penyelenggaraan M Bloc Fest yakni M Bloc Live House, Evo Corner, Creative Hall, Bloc Bar, dan New M Bloc Outdoor Park.

Berbeda dari tahun lalu, gelaran M Bloc Fest kali ini menggunakan sebuah area luar ruangan baru berkapasitas sekitar 3000 orang yang ditahun depan rencananya menjadi bagian dari New M Bloc Space yang nyaman dari berbagai kegiatan, termasuk konser musik dan festival. Area tersebut menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan Peruri seluas 5,3 HA menjadi taman kota multi-fungsi.