RCTI Bersama Langit Musik Kembali Gelar Indonesian Music Awards 2024

ERA.id - Indonesian Music Awards (IMA) 2024, ajang penghargaan bergengsi untuk musisi Tanah Air, kembali hadir tahun ini yang merupakan gelaran untuk keempat kalinya. RCTI bekerjasama dengan PT. Nuon Digital Indonesia (Nuon) melalui Langit Musik, memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendukung musisi favorit mereka melalui voting yang dapat dilakukan melalui microsite, media sosial, dan platform RCTI+.

"Indonesian Music Awards sebelumnya telah diselenggarakan tiga tahun berturut-turut dengan kesuksesan luar biasa. Dalam gelaran Indonesian Music Awards tahun ini, kami berkomitmen memberikan apresiasi yang tinggi kepada para musisi berbakat Tanah Air, yang tidak hanya sekedar menghibur masyarakat luas, tetapi juga dapat memperkaya keragaman industri musik Indonesia” Ujar Dini Putri, Programming & Acquisition Director RCTI.

Jumlah kategori pada IMA 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini ada enam belas Kategori, yaitu empat belas Kategori utama yang sama seperti tahun lalu, di tambah dua Kategori spesial: NSP Group/Duo Of The Year dan Dangdut/Pop Lokal Of The Year. Penilaian tetap didasarkan pada karya, pengaruh, dan kontribusi musisi terhadap musik Indonesia.

“Penyelenggaraan IMA 2024 diharapkan dapat mendorong musisi lokal untuk terus menghasilkan karya-karya berkualitas, sekaligus memperkaya ragam dan warna dalam blantika musik Indonesia,” ungkap Aris Sudewo, CEO Nuon Digital Indonesia.

Penggemar musik di seluruh Indonesia dapat mendukung musisi favoritnya melalui voting yang dibuka pada 25 Oktober hingga 23 November 2024 pukul 23.59. Mekanisme voting dapat diakses melalui aplikasi Langit Musik dan aktivasi Nada Sambung Pribadi 1212.Bagi para penikmat musik dapat mengakses aplikasi Langit Musik melalui Playstore dan appstore atau dapat mengakses lang.it/promoIMA2024.

Berikut Daftar Kategori dan Nominee Indonesian Music Awards 2024:

A. Song of the Year

A1. Dari Planet Lain – Sal Priadi

A2. Kita Bikin Romantis – Maliq & D’essentials

A3. Kupu-Kupu – Tiara Andini

A4. Sialan – Adrian Khalif & Juicy Luicy

A5. Untungnya, Hidup Harus Terus Berjalan – Bernadya

B. Collaboration of the Year

B1. Rizky Febian & Mahalini – Bermuara

B2. Melly Goeslaw & Nike Ardilla – Bertemu Kembali

B3. Ramengvrl & Cinta Laura Kiehl – Bossy

B4. Lesti & Judika – Bukan Karena Tak Cinta

B5. Rossa & Ariel NOAH – Nada Nada Cinta

C. Breakthrough of the Year

C1. Adrian Khalif

C2. Bernadya

C3. Meiska

C4. Nadhif Basalamah

C5. Salma Salsabil

D. Social Media Artist of the Year

D1. Kunto Aji

D2. Lesti

D3. Oslo Ibrahim

D4. Sal Priadi

D5. Yura Yunita

E. Male Singer of the Year

E1. Adrian Khalif

E2. BAALE

E3. Bilal Indrajaya

E4. Denny Caknan

E5. Sal Priadi

F. Female Singer of the Year

F1. Bernadya

F2. Happy Asmara

F3. Mahalini

F4. Salma Salsabil

F5. Tiara Andini

G. Duo/Group/Band of the Year

G1. For Revenge

G2. JKT48

G3. Juicy Luicy

G4. Lomba Sihir

G5. Maliq & D’essentials

H. Alternative Song of the Year

H1. Jangan Pernah Berubah – Coldiac

H2. Lagu Lama – More on Mumbles

H3. Nelangsa Pasar Turi – Bilal Indrajaya

H4. Selamanya – Lomba Sihir

H5. Take Me – Dreane

I. Album of the Year

I1. Can Machines Fall In Love? – Maliq & D’essentials

I2. Markers and Such Pens Flashdisk – Sal Priadi

I3. Nonfiksi – Juicy Luicy

I4. Sialnya, Hidup Harus Terus Berjalan – Bernadya

I5. Untuk Dunia, Cinta, dan Kotornya – Nadin Amizah

J. Throwback Hits of the Year

J1. Cinderella – Radja

J2. Dan… – Sheila On 7

J3. Kau Curi Lagi – J-Rocks

J4. Risalah Hati – Dewa 19

J5. Sumpah & Cinta Matiku – Nidji

K. Songwriter of the Year

K1. Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya, Ilman Ibrahim Isa – Kupu-Kupu

K2. Bernadya Ribka & Petra Sihombing – Kata Mereka Ini Berlebihan

K3. Denis Ligia, Faishal Muhammad Fasya, Iqbal Siregar, Mohammed Kamga – Sialan

K4. Salmanto Ashrizky Priadi – Gala Bunga Matahari

K5. Widi Puradiredja – Kita Bikin Romantis

L. Nada Sambung Pribadi of the Year

L1. Bermuara – Rizky Febian & Mahalini

L2. Cikini Gondangdia – Duo Anggrek

L3. Fatimah – Wali

L4. Setia – Dikta Wicaksono

L5. Sialan – Adrian Khalif & Juicy Luicy

M. Nada Sambung Pribadi Group/Duo of the Year

M1. Cintaku Untukmu – Dewa Budjana Ft. Fadly & Putri Ariani

M2. Iistimewa – Iis Dahlia & Tiket

M3. Sampai Mati Kan Ku Kejar – D’Masiv

M4. Semua Tentang Kita – NOAH

M5. Sialan – Adrian Khalif & Juicy Luicy

N. Dangut/Pop Lokal of the Year

N1. Anak Lanang – Ndarboy Genk

N2. Bersama Bukan Maumu (Live SKA Reggae) – Maulana Ardiansyah

N3. Insan Biasa – Lesti Kejora

N4. Kartonyono Medot Janji – Denny Caknan

N5. Seneng – Happy Asmara

O. Langitku Artist of the Year

O1. Anji

O2. Elaine Hertanto

O3. Indahkus

O4. Intisore

O5. Sara Wijayanto

Terus vote musisi dan karya favoritmu hingga 23 November 2024 agar bisa membawa pulang piala Indonesian Music Awards 2024 dan jangan sampai ketinggalan saksikan Malam Puncak Indonesian Music Awards 2024 pada RCTI pada Senin, 25 November 2024 pukul 21.15 WIB LIVE hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan Live Streaming di aplikasi RCTI+. Pasang STB / TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI. (ADV)