Malam Puncak Indonesian Music Awards 2024 Bertabur Bintang Seperti Juicy Luicy hingga Lesti

ERA.id - Indonesian Music Awards (IMA) 2024 akan segera hadir setelah sukses ditahun sebelumnya, RCTI bersama Langit Musik kembali menyelenggarakan malam puncak apresiasi bergensi bagi insan musik tanah air. Acara yang menjadi ajang penghargaan bagi musisi-musisi terbaik di Indonesia ini akan digelar pada Senin, 25 November 2024, pukul 21.15 WIB, secara langsung di RCTI.

Malam penghargaan ini juga menjadi momen untuk memberikan apresiasi tinggi bagi musisi tanah air yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi luar biasa dalam industri musik Indonesia.

Selain itu, IMA 2024 memberikan penghargaan kepada para musisi yang telah berkontribusi dalam mengembangkan industri musik Indonesia. Dengan 16 kategori yang akan diperebutkan, acara ini menjadi bukti nyata betapa besar penghargaan untuk karya-karya musik tanah air yang telah menginspirasi jutaan orang.

Dari 16 Kategori Penghargaan IMA 2024, Berikut adalah kategori-kategori yang akan diberikan pada malam puncak Indonesian Music Awards 2024: Song of the Year, Collaboration of the Year, Breakthrough Artist of the Year, Social Media Artist of the Year, Male Singer of the Year, Female Singer of the Year, Duo/Group/Band of the Year, Alternative Song of the Year, Album of the Year, Throwback Hits of the Year, Songwriter of the Year, NSP of the Year, NSP Group/Duo of the Year, Dangdut/Pop Lokal of the Year, Langitku Artist of the Year, dan Lifetime Achievement.

Dengan kategori yang beragam ini, para musisi dari berbagai genre akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan kontribusi mereka dalam dunia musik.

Malam puncak IMA 2024 akan dimeriahkan dengan penampilan dari para musisi ternama, seperti JKT 48, Juicy Luicy, Radja, Lesti Kejora, For Revenge, Meiska, Nadhif Basalamah, Adrian Khalif, Elvy Sukaesih, Kunto Aji, Coldiac, Bilal Indrajaya dan Iskandar Widjaja. Penampilan mereka dipastikan akan memukau seluruh penonton yang hadir.

Tak hanya penampilan para musisi, acara ini juga akan diramaikan dengan pembacaan nominasi oleh berbagai bintang ternama, seperti Tiara Andini, Rizky Billar, Angel Karamoy, Iis Dahlia, El Rumi, Rizky dan Ridho. Kehadiran mereka di atas panggung akan menambah kemeriahan acara ini.

Indonesian Music Awards 2024 juga akan dipandu oleh dua host yang terkenal dengan keahliannya dalam memimpin acara besar, yaitu Raffi Ahmad dan Astrid Tiar. Kehadiran mereka akan membuat suasana malam puncak semakin meriah dan penuh energi.

Jangan lewatkan momen spesial ini, yang akan mengangkat prestasi luar biasa dari musisi-musisi tanah air!

Malam Puncak Indonesian Music Awards 2024 akan menjadi acara yang sangat sayang untuk dilewatkan. Saksikan semua keseruan dan penghargaan bagi musisi Indonesia di Senin, 25 November 2024, pukul 21.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan Live Streaming RCTI+. Pasang STB / TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI.